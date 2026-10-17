Об этом заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас в ходе конференции-встречи делегаций оборонно-промышленного комплекса двух стран.
Что сказал Бельбас?
Чиновник отметил, что Украина и Германия уже находятся на практическом этапе изготовления образцов вооружения. Стороны работают над созданием совместного предприятия и готовят разработки в нескольких направлениях дальнобойного поражения и противовоздушной обороны.
Сейчас мы находимся в процессе разработки этих средств и надеемся в ближайшее время представить эффективные средства поражения. Также мы работаем с немецкими компаниями по линии боеприпасов и по оснащению наших бронеавтомобилей,
– рассказал Бельбас.
Руководитель предприятия отметил, что отечественные разработчики превосходят европейских коллег по стоимости, скорости производства и техническим решениям. В то же время серьезным препятствием остается отсутствие полноценного внутреннего автопрома, где имеется лишь узловая сборка.
По словам чиновника, автомобильная индустрия в Украине "умерла" в 2008 году, когда Украина вступила во Всемирную торговую организацию без переходного периода.
У нас нет производства трансмиссий, двигателей, автомобилей – есть только сборка. В этом мы не можем обойти их. Но что касается бронеавтомобилей – то мы далеко впереди. По скорости разработки, производства и стоимости",
– рассказал генеральный директор "Украинской бронетехники".
Он подчеркнул, что стратегической задачей для Украины является дальнейшее расширение сотрудничества с европейскими партнерами. По его словам, Киев предоставляет бесценный боевой опыт, тогда как от союзников ожидают систем наведения и инвестиций.
Бельбас отметил, что Украина ожидает от Германии финансирования и совместных технологий. Берлин предоставляет технологии наведения, а Киев делится опытом их применения.
Кроме того, директор предприятия рассказал, что Европа в настоящее время работает над созданием аналога Starlink. Он отметил, что проблема с ограничением скорости спутников может быть решена.