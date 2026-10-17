Про це сказав генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас під час конференції-зустрічі делегацій оборонно-промислового комплексу двох країн.

Що сказав Бельбас?

Посадовець зазначив, що Україна та Німеччина вже перебувають у практичній фазі виготовлення зразків озброєння. Сторони працюють над створенням спільного підприємства та готують розробки в декількох напрямках далекобійного ураження та протиповітряної оборони.

Зараз ми знаходимось в процесі розробки цих засобів і сподіваємось найближчим часом презентувати ефективні засоби ураження. Також ми працюємо із німецькими компаніями по лінії боєприпасів і по оснащенню наших бронеавтомобілей,

– розповів Бельбас.

Керівник підприємства зазначив, що вітчизняні розробники перевершують європейських колег за вартістю, швидкістю виробництва та технічними рішеннями. Водночас серйозною перешкодою залишається відсутність повноцінного внутрішнього автопрому, де наявне лише вузлове складання.

За словами посадовця, автомобільна індустрія в Україні "вмерла" у 2008 році, коли Україна доєдналась до Світової організації торгівлі без перехідного періоду.

У нас немає виробництва трансмісій, двигунів, автомобілів – є тільки складання. Тут їх ми не можемо обійти. Але що стосується бронеавтомобілей – то ми далеко попереду. У швидкості розробки, виробництва та вартості",

– розповів гендиректор "Української бронетехніки".

Він наголосив, що стратегічним завданням для України є подальше розширення співпраці з європейськими партнерами. За його словами, Київ надає безцінний бойовий досвід, тоді як від союзників очікують систем наведення та інвестицій.

Бельбас зазначив, що Україна очікує від Німеччини фінансування та спільних технологій. Берлін надає технології наведення, а Київ ділиться досвідом їх застосування.

Окрім того, директор підприємства розповів, що Європа наразі працює над створенням аналога Starlink. Він зазначив, що проблема з обмеженням швидкості супутників може бути вирішена.