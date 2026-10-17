Оружие дальнего действия и ПВО: Украина разрабатывает новое вооружение совместно с Германией

Украина и Германия создают совместное предприятие по производству систем дальнего поражения и противовоздушной обороны. Партнерство также охватывает выпуск боеприпасов и оснащение бронемашин.

Об этом заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас в ходе конференции-встречи делегаций оборонно-промышленного комплекса двух стран.

Что сказал Бельбас?

Чиновник отметил, что Украина и Германия уже находятся на практическом этапе изготовления образцов вооружения. Стороны работают над созданием совместного предприятия и готовят разработки в нескольких направлениях дальнобойного поражения и противовоздушной обороны.

Сейчас мы находимся в процессе разработки этих средств и надеемся в ближайшее время представить эффективные средства поражения. Также мы работаем с немецкими компаниями по линии боеприпасов и по оснащению наших бронеавтомобилей,

– рассказал Бельбас.

Руководитель предприятия отметил, что отечественные разработчики превосходят европейских коллег по стоимости, скорости производства и техническим решениям. В то же время серьезным препятствием остается отсутствие полноценного внутреннего автопрома, где имеется лишь узловая сборка.

По словам чиновника, автомобильная индустрия в Украине "умерла" в 2008 году, когда Украина вступила во Всемирную торговую организацию без переходного периода.

У нас нет производства трансмиссий, двигателей, автомобилей – есть только сборка. В этом мы не можем обойти их. Но что касается бронеавтомобилей – то мы далеко впереди. По скорости разработки, производства и стоимости",

– рассказал генеральный директор "Украинской бронетехники".

Он подчеркнул, что стратегической задачей для Украины является дальнейшее расширение сотрудничества с европейскими партнерами. По его словам, Киев предоставляет бесценный боевой опыт, тогда как от союзников ожидают систем наведения и инвестиций.

Бельбас отметил, что Украина ожидает от Германии финансирования и совместных технологий. Берлин предоставляет технологии наведения, а Киев делится опытом их применения.

Кроме того, директор предприятия рассказал, что Европа в настоящее время работает над созданием аналога Starlink. Он отметил, что проблема с ограничением скорости спутников может быть решена.