Украина совместно с НАТО разработала ИИ-модели для атак дронов и артиллерии
Украина и НАТО разработали две новые системы искусственного интеллекта для прогнозирования атак вражеских дронов и планирования артиллерийских операций. Разработки под названиями "Модель № 13" и "Модель № 32" были представлены в Вильнюсе.
Подробности сообщает Министерство обороны Украины.
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Новейшие ИИ-решения разработали специалисты Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию JATEC совместно с Командованием НАТО по трансформации и Вооруженными Силами Украины.
Презентация состоялась в ходе трехдневного семинара в Литве с участием военных экспертов из стран Альянса.
Инструмент под названием "Модель №13" разработан для анализа погодных условий, предварительных данных и текущей обстановки вблизи линии боевого столкновения.
Модель анализирует параметры поля боя, чтобы с высокой вероятностью определять интенсивность, районы, временные интервалы и типы применяемых вражеских беспилотников.
Специалисты уже успешно протестировали этот инструмент на реальных массивах боевых данных и подготовили его к интеграции в системы ситуационной осведомленности ВСУ.
ИИ-модель прогнозирования применения вражеских дронов уже готова к интеграции в системы ситуационной осведомленности ВСУ / Министерство обороны Украины
Автоматизация огневого поражения и артиллерийских расчетов
Вторая разработка, "Модель №32", предназначена для автоматизированного создания планов артиллерийских операций.
Система в режиме реального времени оценивает имеющиеся виды вооружения, боеприпасы, огневые позиции и оперативные ограничения для расчета оптимальных вариантов действий.
На первом этапе ИИ применяет критерии логистики, баллистики и зоны поражения для отсеивания нереализуемых сценариев, после чего анализирует и ранжирует допустимые варианты.
Это значительно сокращает время принятия решений и повышает общую эффективность огневого контура, а прототип уже передан украинским военным для испытаний.
На условном спутниковом снимке с наложенной цифровой гексагональной сеткой показана зона обнаружения целей / Министерство обороны Украины
Углубление технологического сотрудничества с партнерами
Украина и НАТО продолжают углублять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения для ускорения аналитических процессов в обороне. Обмен экспертизой способствует внедрению инновационных ИТ-решений для защиты украинских территорий.
Напомним, ранее мы писали, что Великобритания первой среди международных партнеров присоединилась к украинской платформе Avengers Labs. Это позволило британским оборонным компаниям обучать собственные алгоритмы для беспилотных систем на основе реальных боевых данных.