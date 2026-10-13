Украина совместно с НАТО разработала ИИ-модели для атак дронов и артиллерии

Украина и НАТО разработали две новые системы искусственного интеллекта для прогнозирования атак вражеских дронов и планирования артиллерийских операций. Разработки под названиями "Модель № 13" и "Модель № 32" были представлены в Вильнюсе.

Подробности сообщает Министерство обороны Украины.

Что известно о новых технологиях в сфере БПЛА?

Новейшие ИИ-решения разработали специалисты Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию JATEC совместно с Командованием НАТО по трансформации и Вооруженными Силами Украины.

Презентация состоялась в ходе трехдневного семинара в Литве с участием военных экспертов из стран Альянса.

Инструмент под названием "Модель №13" разработан для анализа погодных условий, предварительных данных и текущей обстановки вблизи линии боевого столкновения.

Модель анализирует параметры поля боя, чтобы с высокой вероятностью определять интенсивность, районы, временные интервалы и типы применяемых вражеских беспилотников.

Специалисты уже успешно протестировали этот инструмент на реальных массивах боевых данных и подготовили его к интеграции в системы ситуационной осведомленности ВСУ.



ИИ-модель прогнозирования применения вражеских дронов уже готова к интеграции в системы ситуационной осведомленности ВСУ / Министерство обороны Украины

Автоматизация огневого поражения и артиллерийских расчетов

Вторая разработка, "Модель №32", предназначена для автоматизированного создания планов артиллерийских операций.

Система в режиме реального времени оценивает имеющиеся виды вооружения, боеприпасы, огневые позиции и оперативные ограничения для расчета оптимальных вариантов действий.

На первом этапе ИИ применяет критерии логистики, баллистики и зоны поражения для отсеивания нереализуемых сценариев, после чего анализирует и ранжирует допустимые варианты.

Это значительно сокращает время принятия решений и повышает общую эффективность огневого контура, а прототип уже передан украинским военным для испытаний.



На условном спутниковом снимке с наложенной цифровой гексагональной сеткой показана зона обнаружения целей / Министерство обороны Украины

Углубление технологического сотрудничества с партнерами

Украина и НАТО продолжают углублять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения для ускорения аналитических процессов в обороне. Обмен экспертизой способствует внедрению инновационных ИТ-решений для защиты украинских территорий.

Напомним, ранее мы писали, что Великобритания первой среди международных партнеров присоединилась к украинской платформе Avengers Labs. Это позволило британским оборонным компаниям обучать собственные алгоритмы для беспилотных систем на основе реальных боевых данных.