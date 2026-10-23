"Способны сбивать реактивные беспилотники Shahed": Украина тайно получила от Финляндии ЗРК ItO 90M

Как сообщает Defence Express, финские зенитно-ракетные комплексы ItO 90M впервые были засняты на видео 1039-го зенитно-ракетного полка имени генерал-хорунжего Николая Капустянского. Судя по опубликованным кадрам, эти машины уже активно используются для защиты украинского неба.

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Технические возможности и поражение целей

Технически финская система ItO 90M представляет собой модификацию французского комплекса Crotale NG, установленную на колесном шасси бронетранспортера Sisu XA-181. Франция поставляет Украине комплексы Crotale NG с 2022 года, однако французская армия использует только их прицепной вариант.

Комплексы ItO 90M оснащены управляемыми зенитными ракетами VT-1, которые развивают скорость до 1250 м/с, что соответствует примерно 4500 км/ч. Максимальная дальность поражения воздушных целей составляет до 15 километров, а потолок высоты достигает 9 километров при массе боевой части 13 килограммов.

Благодаря этим параметрам зенитно-ракетный комплекс подходит для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников различного типа. Особенно эффективной система может быть при перехвате реактивных дронов.

Работа финского ЗРК: смотрите видео

Оценка количества переданных систем

Официальная информация о точном количестве полученных установок и датах их передачи пока отсутствует. В то же время масштаб возможной помощи можно оценить по общему арсеналу финской армии.

В 1990-х годах Финляндия заказала один опытный образец и 20 серийных комплексов ItO 90M. Поскольку финский парк этих машин был относительно небольшим, страна могла принять решение передать все имеющиеся единицы, чтобы не тратить ресурсы на содержание отдельного типа техники.

Напомним, как ранее сообщалось на нашем сайте, Франция официально передала Украине две батареи Crotale NG. Мобильная финская модификация на колесном шасси Sisu усиливает сегмент мобильной противовоздушной обороны малой дальности, позволяя экипажам быстро менять огневые позиции.