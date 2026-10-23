"Здатні збивати реактивні Shahed": Україна таємно отримала від Фінляндії ЗРК ItO 90M

Як повідомляє Defence Express, фінські зенітно-ракетні комплекси ItO 90M уперше помітили на відео 1039-го зенітно-ракетного полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського. Судячи з оприлюднених кадрів, ці машини вже активно застосовуються для захисту українського неба.

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Технічні можливості та ураження цілей

Технічно, фінська система ItO 90M є модифікацією французького комплексу Crotale NG, встановленою на колісне шасі бронетранспортера Sisu XA-181. Франція постачає Україні комплекси Crotale NG з 2022 року, однак французька армія використовує лише їхній причіпний варіант.

Комплекси ItO 90M оснащені керованими зенітними ракетами VT-1, які розвивають швидкість до 1250 м/с, що дорівнює близько 4500 км/год. Максимальна дальність ураження повітряних цілей становить до 15 кілометрів, а стеля висоти досягає 9 кілометрів при масі бойової частини 13 кілограмів.

Завдяки цим параметрам зенітно-ракетний комплекс підходить для знищення літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та безпілотників різного типу. Особливо ефективною система може бути під час перехоплення реактивних дронів.

Робота фінського ЗРК: дивіться відео

Оцінка кількості переданих систем

Офіційна інформація про точну кількість отриманих установок та дати їхньої передачі наразі відсутня. Водночас масштаб можливої допомоги можна оцінити через загальний арсенал фінської армії.

У 1990-х роках Фінляндія замовила один дослідний зразок та 20 серійних комплексів ItO 90M. Оскільки фінський парк цих машин був відносно невеликим, країна могла ухвалити рішення передати всі наявні одиниці, аби не витрачати ресурси на утримання окремого типу техніки.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося на нашому сайті, Франція офіційно передала Україні дві батареї Crotale NG. Мобільна фінська модифікація на колісному шасі Sisu посилює сегмент мобільної протиповітряної оборони малої дальності, дозволяючи екіпажам швидко змінювати вогневі позиції.