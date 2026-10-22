Украинская ПВО получила финскую версию Crotale: какие дроны она сбивает

Украинские военные впервые продемонстрировали на вооружении финскую модификацию французского зенитно-ракетного комплекса Crotale NG. Система ItO 90M, установленная на шестиколесном бронетранспортере Sisu, появилась в видео 1039-го зенитно-ракетного полка. Комплекс имеет восемь готовых к запуску ракет VT-1, способных поражать воздушные цели на расстоянии до 11 километров.

О появлении ItO 90M в составе Сил обороны стало известно из видео боевых действий 1039-го зенитного ракетного полка. Ранее Украина уже получала французские комплексы Crotale, однако финскую колесную версию публично продемонстрировали впервые. Количество переданных машин, страну-поставщика и результаты конкретных перехватов военные не раскрывают.

Чем финский Crotale отличается от французского

ItO 90M создан на основе Crotale NG, который французские разработчики представили в конце 1980-х годов для борьбы с самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами и другими воздушными целями на малых высотах.

Для своей армии Финляндия заказала 21 такую систему, но вместо французского шасси выбрала бронетранспортер Sisu XA-181 с колесной формулой 6х6. Это позволило унифицировать технику с автомобильным парком финских военных.

В 2007–2008 годах комплексы прошли модернизацию, после которой получили обозначение ItO 90M. Военные обновили тепловизионное и дневное оптическое оборудование, а также системы управления огнем. Основное вооружение осталось прежним: восемь управляемых зенитных ракет VT-1 в двух пусковых блоках по бокам башни.

Восемь ракет и собственный радар: характеристики ItO 90M

Главное преимущество Crotale NG заключается в том, что средства обнаружения, сопровождения и поражения целей объединены на одной машине. На башне установлены обзорная радиолокационная станция, радар сопровождения и оптико-электронное оборудование. Благодаря этому комплекс может самостоятельно обнаруживать воздушные угрозы и наводить ракеты, не полагаясь исключительно на внешние средства обнаружения.

Заявленная дальность обнаружения целей обзорным радаром составляет до 20 километров. Основное вооружение, ракета VT-1, развивает скорость примерно 3,5 Маха и может поражать цели на расстоянии до 11 километров и высоте до 6 километров. Производитель также заявлял о коротком времени реакции комплекса – примерно пять секунд. Однако этот показатель зависит от условий обнаружения, готовности системы и конкретной воздушной цели.

Сочетание радара и тепловизионного канала позволяет работать в различных погодных условиях и в темное время суток. В то же время небольшие дроны сложнее обнаружить, чем большие самолеты, поэтому паспортная дальность радара не означает, что каждый беспилотник будет заметен на расстоянии 20 километров.

Украина уже использовала Crotale против российских дронов

Комплексы французского производства не являются новинкой для украинской противовоздушной обороны. Украина получила первые Crotale еще в 2022 году, а впоследствии военные демонстрировали их боевое применение против российских беспилотников.

В августе 2026 года президент Владимир Зеленский также сообщил о договоренности с неназванным партнером о передаче нескольких дополнительных комплексов Crotale и ракет к ним. Связано ли появление финских ItO 90M с этим пакетом, пока неизвестно.

ItO 90M усиливает сегмент мобильной противовоздушной обороны малой дальности, где Украина уже использует различные типы западной техники. Например, "Милитари 24" ранее рассказывал о британском Rapid Ranger в Третьем армейском корпусе, который оснащен четырьмя управляемыми ракетами LMM.

Недавно экипаж Rapid Ranger рассказал о перехвате российских реактивных дронов. В отличие от британского комплекса, финский ItO 90M имеет восемь готовых ракет и собственную радиолокационную станцию обнаружения.

Поможет ли ItO 90M против реактивных "Шахедов"

По своим характеристикам финский Crotale NG рассчитан на перехват скоростных воздушных целей, включая крылатые ракеты. Поэтому теоретически он может использоваться и против российских реактивных беспилотников. Впрочем, о подтвержденных сбиваниях именно реактивных "Гераней" комплексами ItO 90M пока не сообщалось.

Россия тем временем пытается увеличить скорость своих ударных дронов. Как сообщает "Милитари 24", украинский перехватчик "Спис" уже сбивал реактивные "Герани-5", производитель раскрыл характеристики аппарата и планы по наращиванию его производства.

В то же время применять ракету VT-1 против каждого небольшого дрона экономически нецелесообразно. Зенитные ракеты остаются более дорогостоящим и сложным в производстве средством поражения, чем большинство специализированных дронов-перехватчиков.

Поэтому мобильные ракетные комплексы целесообразно рассматривать как один из уровней защиты, который дополняют пушечная ПВО и беспилотники-перехватчики. В частности, 24 Канал уже сообщал о применении в Украине турецких зенитных установок "Коркут", предназначенных для борьбы с воздушными угрозами с помощью автоматических пушек.

Новая для украинских военных финская модификация Crotale обладает еще одной практической особенностью: ее можно быстро перемещать между позициями благодаря колесному шасси Sisu. Для мобильных подразделений ПВО, которые должны не только сбивать воздушные цели, но и избегать обнаружения противником, эта возможность остается важной.