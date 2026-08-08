Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет ATACMS

Украина купила у Турции оружие американского происхождения. В частности, знаменитые баллистические ракеты ATACMS.

Об этом идет речь в документах Госдепартамента США, обнародованных в официальном протоколе работы Конгресса США 6 августа 2026 года.

Что известно о покупке Украиной ракет ATACMS?

В целом Киев приобрел у Анкары:

70 ракет M39 ATACMS;

12 установок M270 MLRS;

2524 реактивных снарядов M26 с кассетными боеголовками;

47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм.

Передачу вооружения планируют начать по истечении 15-дневного срока рассмотрения соглашения Конгрессом. Соответствующие документы Госдепартамент США передал законодателям 3 августа.

Отдельно голосовать за передачу оружия у Конгресса нет. Если в течение 15 дней Палата представителей и Сенат не примут совместную резолюцию против соглашения, разрешение США на реэкспорт автоматически вступит в силу.

Обратите внимание! Палата представителей находится на каникулах до 31 августа 2026 года, а Сенат – до 14 сентября 2026 года.

Поставки будут осуществляться через турецкие, болгарские и американские оборонные и логистические компании.

В Госдепартаменте объяснили, что Турция хочет избавиться от части устаревших боеприпасов и направить средства на модернизацию армии. Украина планирует использовать это вооружение для усиления своих наступательных и оборонных возможностей в войне против России.

Что известно о ракетах ATACMS M39?

M39 – это первая серийная версия баллистической ракеты ATACMS. Она может поражать цели на расстоянии примерно до 165 километров.

Ракета использует инерционную систему навигации с лазерными гироскопами, но не имеет спутниковой коррекции GPS.

Несмотря на относительно невысокую точность, M39 обладает мощной кассетной боевой частью весом около 560 килограммов. Она содержит 950 суббоеприпасов M74, предназначенных для поражения пехоты, легкой техники, систем ПВО и других целей на площади.

Каждый M74 весит около 500 грамм и имеет диаметр 75 мм. После взрыва он образует около 260 обломков, которые могут поражать цели на площади до 15 квадратных метров.