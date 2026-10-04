Ракета "Ника" и перехватчик "Спис": Зеленский анонсировал новое оружие против "Шахедов"

Украинские инженеры создали новую малую ракету "Ника" и успешно протестировали совместный с Германией беспилотник-перехватчик "Спис". Обе разработки предназначены для уничтожения вражеских ударных дронов с реактивными двигателями.

О появлении новых способов поражения сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что известно о новом оружии против реактивных дронов?

Ракету "Ника" планируется использовать для перехвата реактивных беспилотников типа "Шахед".

По словам президента, разработка является украино-немецким проектом.

В настоящее время ракету должны опробовать, после чего оценят ее эффективность.

Также Зеленский рассказал об успешном испытании нового украинско-германского перехватчика "Спис".

Он поблагодарил компании, которые работали над его созданием.

Во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом Зеленский рассказал, что Украина может получить первые результаты программы малых ракет уже во второй половине октября. По его словам, страна одновременно разрабатывает несколько видов подобных ракет для борьбы с реактивными беспилотниками.

Президент также отметил, что Украина сейчас сбивает около 85-92% обычных "Шахедов".

В то же время, эффективность борьбы с реактивными дронами составляет около 50 – 60%. В их перехвате помогают истребители F-16.

Украина также разрабатывает дроны-перехватчики для борьбы с реактивными "Шахедами". Один из таких беспилотников, созданный СБУ, военные уже успешно применили.