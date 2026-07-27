Украина в 2027 году хочет создать прототип европейской системы ПВО Freyja, – СНБО

Украина хочет, чтобы прототип европейской системы противоракетной обороны Freyja был готов уже в первой половине следующего года. Киев призывает союзников помочь создать систему, способную перехватывать российские баллистические ракеты.

Об этом сообщает Reuters .

На каком этапе сейчас разработка?

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян, координирующий проект Freyja, заявил, что в ближайшее время впервые соберется международный руководящий комитет, ответственный за оценку затрат на исследование и разработку системы.

Две недели назад в Париже состоялся саммит, в ходе которого лидеры 10 европейских стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, а также около десятка оборонных компаний официально положили начало коалиции по созданию системы противодействия баллистическим ракетам.

Поскольку мы работаем в очень сжатых временных рамках, имеем амбициозную цель – подготовить MVP (минимально жизнеспособный продукт) уже в первой половине следующего года,

– сказал Алоян.

По его словам, речь идет о прототипе, который уже сможет продемонстрировать первые практические результаты.

Как отмечают в Reuters, Украина критически зависит от американских систем противовоздушной обороны Patriot, которые способны перехватывать российские баллистические ракеты.

В то же время поставки Patriot усложняются из-за политической нестабильности, ограниченных запасов и длительного цикла производства.

Украина готова обеспечить проект Freyja пусковой установкой и ракетой-перехватчиком, которые, по словам Зеленского, осталось только опробовать. Президент также заявил, что надеется увидеть систему эксплуатации уже в течение года.

В то же время, Киев ожидает, что союзники предоставят современные технологии, в частности радары, сенсоры, а также экспертизу в области систем наведения ракет и электроники управления.

К проекту уже подключились оборонные компании Eurosam, производящей систему перехвата SAMP/T, а также Leonardo, Thales и Saab.