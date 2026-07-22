Это первый случай: Украина сбила российский истребитель с помощью F-16 в воздушном бою

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Дэниел Кейн заявил, что украинский истребитель F-16 впервые сбил российский самолет в воздушном бою.

Об этом он заявил во время слушаний в комитете Сената США во вторник, 21 июля.

Как Украина сбила российский истребитель?

Дэн Кейн заявил, что недавно мир стал свидетелем первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель.

За последние несколько лет, благодаря поддержке многих партнеров, Украина значительно укрепила свою эшелонированную систему обороны,

– подчеркнул он.

В ходе слушаний сенатор от Демократической партии США Ричард Дурбин также поинтересовался возможными последствиями прекращения финансирования украинской противовоздушной обороны в течение трех лет.

В ответ Кейн вновь отметил, что Украина развивает свои оборонные возможности.

Я хочу подчеркнуть, что невероятная работа, которую выполняет украинская промышленная база, заключается в расширении собственных возможностей. Это варьируется от их возможностей "земля–воздух" до "воздух–воздух",

– сказал генерал.

К слову, недавно Украина получила новую партию мобильных тренажеров F-16 для подготовки большего числа пилотов. Такие тренажеры моделируют сценарии боевых миссий, отрабатывают скорость реакции и ситуационную осведомленность – без риска для техники и экипажа. Технология позволяет детально моделировать выполнение конкретных боевых задач еще до вылета на реальных самолетах.

Кроме того, Чехия передала 10 легкомоторных учебных самолетов ALTO NG для летной подготовки курсантов и тренировки пилотов.