Украинцы сбивали "Шахеды" на Ближнем Востоке в нескольких странах, – Зеленский
- Украинские военные специалисты на Ближнем Востоке помогали уничтожать иранские "Шахеды" и реактивные дроны.
- Украинские эксперты также советовали партнерам, как усилить их системы ПВО, и участвовали в боевых действиях.
Украинские военные специалисты по беспилотникам-перехватчикам и радиоэлектронной борьбе, которых отправили в страны Ближнего Востока, участвовали в уничтожении иранских "Шахедов" и даже реактивных дронов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами, сообщает 24 Канал.
Какие успехи украинских специалистов ПВО на Ближнем Востоке?
По его словам, украинские эксперты не только демонстрировали партнерам работу систем перехвата, но и непосредственно участвовали в боевом применении в нескольких странах.
Так, они сбивали "Шахеды". И это очень хорошо. Тем странам, которые открыли для нас свою систему ПВО, наши эксперты смогли очень быстро посоветовать, как сделать их систему сильнее. А где-то мы передали им свой опыт непосредственно в защите. Мы также сбивали дроны с реактивными двигателями,
– отметил украинский лидер.
Зеленский добавил, что вопрос массового производства в Украине перехватчиков, способных эффективно уничтожать реактивные дроны, – это лишь дело времени.
Насколько эффективно работают дроны-перехватчики в Украине?
Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в марте дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч вражеских БПЛА.
Он отметил, что главной проблемой остаются реактивные "Шахеды", которые враг использует все активнее.