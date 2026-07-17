Работает ночью и в условиях РЭБ: в Украине кодифицировали новый ударный дрон

Украинская компания The Fourth Law разработала и кодифицировала для НАТО ударный беспилотник Lupynis-10-TFL-1-T, главной особенностью которого стала возможность эффективно действовать в ночное время. Дрон оснащен тепловизионной камерой и системой автономного наведения и способен выполнять боевые задачи даже в условиях активного противодействия со стороны средств радиоэлектронной борьбы.

О новой модификации беспилотника сообщила компания The Fourth Law. После кодификации Lupynis-10-TFL-1-T уже появился на платформе DOT-Chain и государственном маркетплейсе Brave1 Market, где военные подразделения могут заказывать его по программе электронных баллов.

Главное преимущество – ночная работа

В отличие от большинства стандартных FPV-дронов, новая версия Lupynis рассчитана на применение после захода солнца. Для этого беспилотник оснастили тепловизионной камерой Kurbas-640ᵅ, разработанной украинской компанией Odd Systems.

Тепловизор позволяет обнаруживать и отслеживать цели независимо от уровня освещенности, что особенно важно во время ночных операций. Именно в темное время суток российская армия все активнее использует логистику, переброску техники и ротацию личного состава, пытаясь избежать наблюдения.

В компании отмечают, что сочетание тепловизионной камеры и нового модуля автономности позволяет выполнять боевые задачи даже в условиях активной работы российских средств радиоэлектронной борьбы. Хотя и против них есть свои дроны, противодействующие РЭБ.

Часть работы берет на себя искусственный интеллект

Lupynis-10-TFL-1-T получил модуль автономности TFL-1, который обеспечивает первый уровень автономного полета.

После захвата цели система сопровождает ее до самого момента поражения. На заключительном участке полета беспилотник использует нейронную сеть для автоматического распознавания объекта, а оператор при необходимости может скорректировать точку попадания.

По данным производителя, система способна захватывать цели на дистанции от 50 до 800 метров, поддерживает круизный режим полета и автоматическое сопровождение цели.

До 30 километров полета

Беспилотник может доставлять до одного килограмма боевой нагрузки на расстояние до 30 километров. Максимальная продолжительность полета составляет около 30 минут.

Крейсерская скорость Lupynis составляет 60 км/ч, а максимальная – до 120 км/ч.

Максимальная локализация

В The Fourth Law отмечают, что новый беспилотник построен с максимальным использованием украинских компонентов.

В частности, он использует отечественный полетный стек "Карма", который объединяет полетный контроллер и регуляторы скорости двигателей. Также дрон получил украинскую 10-дюймовую карбоновую раму.

Стоимость Lupynis-10-TFL-1-T на Brave1 Market составляет 48 тысяч гривен.

Почему ночные дроны становятся все более важными

В последнее время именно ночные беспилотные операции стали одним из самых динамичных направлений развития войны дронов. Сниженная видимость затрудняет обнаружение операторов и самих беспилотников, а тепловизионные системы позволяют находить технику и живую силу даже в полной темноте.

Сочетание тепловизора, автономного наведения и устойчивости к радиоэлектронной борьбе делает такие платформы одним из перспективных направлений развития украинских ударных FPV-комплексов, особенно для работы ночью, когда противник традиционно пытается осуществлять наиболее важные перемещения. Кстати, систему перехвата FPV-дронов разработали в Израиле.