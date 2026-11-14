Зеленский обратился к партнерам с просьбой о дополнительных F-16: почему Украине не хватает истребителей

Украина просит международных партнеров предоставить дополнительные истребители F-16, поскольку имеющегося количества самолетов недостаточно для нужд Воздушных сил. По словам Владимира Зеленского, в украинском небе должно одновременно находиться в 2,5 раза больше истребителей, чем сейчас.

Об этом глава государства заявил во время беседы с журналистами, сообщает 24 Канал.

Украина просит партнеров предоставить больше F-16

По словам президента, на следующей неделе он также планирует присоединиться в онлайн-режиме к заседанию в формате "Рамштайн". Украина ожидает от партнеров соответствующих пакетов помощи со всем необходимым.

Мы это обсудили во время многосторонней встречи – группы друзей Украины. Сказали, сколько у европейцев есть PAC-2, PAC-3. Попросили поработать над процентом от этих запасов. Это сложный вопрос. Очень их просим. Очень просим и самолеты F-16. Есть ограничения по использованию, потому что самолеты не новые,

– отметил президент.

Сейчас Украина использует меньше истребителей, чем требуется для эффективной защиты воздушного пространства. Президент подчеркнул, что количество самолетов, одновременно находящихся в воздухе, необходимо увеличить в 2,5 раза.

Одной из причин является техническое состояние имеющихся F-16. Часть истребителей регулярно проходит ремонт и модернизацию, поэтому не может постоянно выполнять боевые задачи.

То есть у нас на бумаге все это есть, но они постоянно находятся на реновации, потому что F-16 уже не молоды. Над этим вопросом нужно работать и с американцами – мы этим занимаемся,

– сказал Зеленский журналистам.

Напомним, Дания поможет Украине решить вопрос с поставкой 800 тысяч 20-миллиметровыхбоеприпасов для истребителей F-16. Такого количества снарядов хватит примерно на шесть месяцев.

В целом Дания выделяет Украине пакет военной поддержки на 645 миллионов евро, в частности около 200 миллионов евро будут направлены на производство беспилотников. Также предусмотрено финансирование совместного производства вооружения и отдельный энергетический пакет для Херсонской области.