Зеленський попросив партнерів про додаткові F-16: чому Україні не вистачає винищувачів

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Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Україна просить партнерів надати більше F-16

За словами президента, наступного тижня він також планує долучитися онлайн до засідання у форматі "Рамштайн". Україна очікує від партнерів відповідних пакетів допомоги з усім необхідним.

Ми це проговорили під час багатосторонньої зустрічі – групи друзів України. Сказали, скільки в європейців є PAC-2, PAC-3. Попросили попрацювати над відсотком від цих запасів. Це складне питання. Дуже їх просимо. Дуже просимо і літаки F-16. Є ліміти щодо використання, бо літаки не нові– зазначив президент.

Зараз Україна використовує менше винищувачів, ніж потрібно для ефективного захисту повітряного простору. Президент наголосив, що кількість літаків, які одночасно перебувають у небі, необхідно збільшити у 2,5 раза.

Однією з причин є технічний стан наявних F-16. Частина винищувачів регулярно проходить ремонт і реновацію, тому не може постійно виконувати бойові завдання.

Тобто в нас на паперах все це є, але вони постійно в реновації, тому що F-16 не молоді. Над цим питанням треба і з американцями також працювати – займаємось цим– сказав Зеленський журналістам.

Нагадаємо, Данія допоможе Україні розв'язати питання постачання 800 тисяч 20-міліметрових боєприпасів для винищувачів F-16. Такої кількості снарядів вистачить приблизно на шість місяців.

Загалом Данія виділяє Україні пакет військової підтримки на 645 мільйонів євро, зокрема близько 200 мільйонів євро спрямують на виробництво безпілотників. Також передбачене фінансування спільного виробництва озброєння та окремий енергетичний пакет для Херсонщини.