Россия к этому не готова, – авиаэксперт сказал, когда Украина может ударить по собственной баллистике

Об украинской баллистике, которая вскоре может полететь на территорию врага, говорят уже давно. Более того, по мнению эксминистра МИД Владимира Огрызко, россияне смогут защитить всего несколько объектов, а все остальные – под большой опасностью.

Прежде всего следует понимать, что уже есть украинские компании, которые начали разрабатывать баллистику. Как объяснил 24 Каналу авиаэксперт Анатолий Храпчинский, даже известно о первом успешном испытании ракеты FP-7

Смотрите также Чтобы сбивать вражескую баллистику: в Украине будут производить аналог Patriot

Российская ПВО к этому не готова

Если говорить о ракетах FP-7, это условная модернизация или реверс-инжиниринг ракеты С-300. Она переделана под возможность применения по баллистической траектории на расстояниях до 200 км. Соответственно, это middle strike.

Если говорить о deep strike удары, то есть баллистические ракеты "Сапсан", но это государственный проект. Что касается частного сектора, то есть ракеты FP-9, которые могут лететь на расстояние до 600 километров.

Обратите внимание! В апреле 2026 года макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9 презентовали в Польше. Производители отмечают, что FP-7 может преодолевать расстояние до 200 километров, боевая часть составляет 150 килограммов. FP-9 является ее модификацией с дальностью полета до 855 километров. Масса ее боевой части составляет до 800 килограммов.

"Российская ПВО не готова к баллистическим ракетам. Более того, большое количество средств противовоздушной обороны, которые могли бы защитить Россию от баллистической угрозы,– наши Силы обороны утилизировали в Крыму",– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Когда Украина может использовать собственную баллистику?

Что касается сроков применения этого средства поражения, то первые удары на расстояние middle strike могут начаться уже в мае. Относительно deep strike, авиаэксперт назвал сроки конец 2026 или начало 2027. Причина в сложной технологии, ведь на большее расстояние нужны более качественные решения.

В то же время не нужно забывать, что мы уже бьем на 2 тысячи километров, не утрачивая точки цели. То есть на такое расстояние мы можем долетать и, соответственно, вражеские средства РЭБ или средства ПВО не помогают россиянам защититься,

– добавил Анатолий Храпчинский.

Это доказывает, что Украина смогла наладить технические элементы, которые разрешают работать на такую глубину. Более того, это подтверждает улучшение опыта создания средств наведения, связи и навигации. Можем говорить об их применении в баллистических ракетах.

Целями для middle strike может стать логистика, пусковые площадки, склады с вооружением. Для deep strike– Московский регион: Дубна, Королево, где есть ракеты Х-101 и другие из этой серии. А также Раменское, где есть ракеты "Циркон". Многие важные предприятия есть на территории Московской или Ленинградской области. Например, двигатели к вертолетам, которые Россия активно эксплуатирует.

Какая проблема до сих пор нуждается в решении?

"Со своей стороны я хотел бы заметить, что у нас до сих пор остается закрытым взаимодействие между государственным и частным секторами. Потому что такие секторы, как радиолокация, нужны для нашей системы воздушной обороны, построения двигателей. Эти технологии не продают частным компаниям,– подчеркнул авиаэксперт.

Поэтому некоторые частные компании вынуждены с нуля развивать определенные решения. Это касается даже тех решений, которые сейчас летят по территории России. Поэтому когда государство заявляет, что трансфер технологий невозможен в Европу, то можно подумать хотя бы о трансфере технологий внутри страны.

По мнению Анатолия Храпчинского, это стимулировало украинских производителей и помогало на этапе формирования технического задания или проекта. Ведь государственные концерны должны объединяться с частными компаниями, чтобы производить качественный продукт.

Что говорят в Fire Point об украинской баллистике?

Разработкой оружия занимается компания Fire Point. Первые испытания уже состоялись. Интересно, что все детали ракет, кроме боевой части, компания производит самостоятельно. Баллистическая ракета FP-7 является вдвое более дешевым аналогом ATACMS.

Стоимость такого оружия может достигать 500 тысяч долларов. Ее модификация – ракета FP-9 – уже на завершающей стадии. По словам соучредителя и главного конструктора Fire Point Дениса Штиллермана, украинская баллистика сможет долететь до Москвы.

Именно в столице России расположено множество военных предприятий. Атаки по этим объектам могут оказать существенное влияние на положение россиян. Разумеется, что украинскому оружию будет противостоять российская ПВО, но в общем каждая четвертая ракета может попасть в цель. Этого уже будет достаточно.