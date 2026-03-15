Достанет только это оружие: в Fire Point раскрыли, что будет поражать украинская дальнобойная баллистика

Компания Fire Point работает над созданием новой баллистической ракеты FP-9, которая будет иметь дальность 850 километров. Это позволит Украине атаковать цели на территории России, которые ранее было невозможно поразить.

О возможностях, которые открывает Украине применение в будущем ракеты FP-9, рассказал 24 Каналу соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Шпилерман. Он объяснил, какие цели для Украины будут первоочередными на российской территории.

Читайте также "Будем тестировать на россиянах": в Fire Point озвучили, на каком этапе разработки баллистика Украины

Цели в каких российских городах приоритетны для Украины?

Шпилерман отметил, что сейчас проходит тестирование двигателей ракеты FP-9. Работа над FP-7 требовала много времени, потому что не было люфтовых приводов. А для FP-9 есть все, задерживало работу отсутствие большого двигателя. Но сейчас продолжается его тестирование и следующим этапом будут полеты.

Тестирование, по словам главного конструктора, проходят в соответствии с планом. Когда состоится полет и он будет успешным, тогда это будет обнародовано.

Дальность полета FP-9 – 850 километров, и это открывает возможности для Украины достать до целей, которые ранее были труднодоступными для отечественных средств.

Обратите внимание! Ракета FP-9, как считает авиаэксперт Константин Криволап, может появиться "примерно в сентябре или октябре 2026 года, плюс – минус месяц". Напомним, что дальность ее поражения – до 855 километров, скорость – 2200 метров за секунду, боевая часть – 800 килограммов, высота полета – до 70 километров.

"Мы создаем эту ракету для того, чтобы доставать до Москвы, Санкт-Петербурга. Все остальные города не так защищены, и ним можем бить крылатыми ракетами и дронами. А до Москвы можно эффективно достать только баллистикой. Там расположено очень много военных предприятий и других целей, которые должны быть поражены. Для этого мы и делаем FP-9", – подчеркнул он.

Россия, как отметил соучредитель Fire Point, является моноцентричной страной, где все сконцентрировано в Москве и маленький процент – в Санкт-Петербурге. То, что происходит в Белгороде или Курске, не влияет на настроение власти и ее верхушки. Только когда их имения окажутся под угрозой, тогда они будут что-то делать.

Однако на пути украинской баллистики будет российская система противовоздушной обороны. Но эту проблему, уверен он, можно решить.

Понятны все алгоритмы, по которым управляются С-400. Мы будем проникать через тот щит, о котором мы понимаем, как он работает. Если будем иметь большую скорость попадания в цель и не будем снижать ее, то все произойдет,

– подчеркнул Денис Шпилерман.

Определенная часть ракет, по его мнению, будет перехватываться, но минимум. В общем каждая четвертая будет попадать в цель, и этого уже будет достаточно.

Как украинские силы атакуют российскую территорию?