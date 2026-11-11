РЭБ – реальная защита или плацебо: откровенное интервью с CEO милтех-компании "Дефика"

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За этим стоит команда инженеров, получивших образование еще в советских научно-исследовательских институтах, и продукт VIK-2K, который прошел десятки полевых доработок по прямому запросу Десантно-штурмовых войск. О том, как обратная связь с передовой превращается в конкретные технические решения, почему борьба с новыми дронами вроде DJI Mavic 4 – это постоянная гонка, и действительно ли портативные устройства РЭБ обеспечивают реальную защиту – в интервью 24 Каналу рассказывает генеральный директор "Дефики" Тарас Вильховый.

Чем особенный РЭБ от украинской компании "Дефика"

Команда "Дефики" имеет 20-летний опыт работы в радиоэлектронике, но сама компания существует чуть больше года. Что стало толчком к тому, чтобы именно сейчас собраться?

Наши инженеры имеют опыт еще со времен работы в научно-исследовательских институтах периода Советского Союза, поэтому обладают глубокими профессиональными знаниями. Что же подтолкнуло нас собраться и начать это дело? Мы давно помогали армии через благотворительный фонд. Когда ребята начали просить средства РЭБ, стало понятно, что они стоят немало, а собрать средства на готовые решения довольно сложно – "на коленке" такое изделие не сделаешь. Поэтому возникла необходимость сформировать серьезную команду инженеров.

Сначала это был стартап, идея которого заключалась в том, чтобы помогать изготавливать устройства РЭБ по запросу военных ДШВ, и именно с ними мы успешно движемся дальше.

Первый прототип VIK-2K и первая версия, переданная ВСУ, – насколько они отличаются?

Первый прототип VIK-2K появился примерно в феврале прошлого года (2025 год, – 24 Канал), а первые образцы поступили в войска в конце мая – начале июня. Однако в течение всего следующего года мы продолжали дорабатывать его.

VIK-2K – разработка украинской компании "Дефика" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Испытания – как кодификационные, так и полевые – сопровождались как успешными, так и неудачными эпизодами: мы совершенствовали конструкцию, меняли отдельные элементы. В результате VIK-2K сейчас работает качественно, четко выполняет поставленные задачи и в разы превосходит технические требования.

Например, согласно требованиям Министерства обороны, дальность подавления должна составлять не менее 50 метров – мы обеспечиваем более 250 метров, то есть мощность подавления значительно превышает нормативную.

Изменений было немало: мы даже сохранили архивный образец первой версии – я попросил ребят не разбирать его – и разница в весе и конструкции ощутима.

Разница в весе и конструкции прототипа VIK-2K и доработанной модели ощутима / Фото, предоставлено 24 Каналу

"Круто, но не работает": как военные помогают инженерам совершенствовать РЭБ

Вы сотрудничаете с подразделениями напрямую. Как выглядит обычный цикл обратной связи: бригада что-то говорит – и что происходит дальше?

Мы сотрудничаем как через Агентство оборонных закупок Министерства обороны, так и напрямую с подразделениями. Честно говоря, получать обратную связь непросто: в лучшем случае это короткая фраза вроде "классные средства, работают".

С самого начала, когда мы только начинали разрабатывать РЭБ, мы наладили тесную связь с военными – прежде всего с Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ), с которыми сотрудничаем еще с 2014 года. Одна фраза, которую мы слышим постоянно: "Вы классные гражданские инженеры и знаете больше нас, но часто придумываете то, что на самом деле не работает на поле боя – это круто, наворочено, но нужно по-другому".

Поэтому каждый наш образец обязательно проходит проверку вместе с ребятами: мы предлагаем идею или прототип – сами выезжаем на место или отправляем образец – они тестируют и присылают отзыв: работает или нет, какие есть замечания, что стоит доработать. Так мы доводим изделие до состояния, которое действительно нужно и удобно военным, а не до того, что придумали сами.

Например, последнее замечание касалось батарей: наши были качественными, но нестандартными для армии, поэтому нас попросили обеспечить совместимость с батареями от FPV-дронов, которые часто теряются в полевых условиях. А оставшиеся батареи можно использовать повторно. Это мы уже реализуем в следующих изделиях, чтобы обеспечить полную универсальность питания.

Враг постоянно меняет тактику и оборудование. Как вы отслеживаете эти изменения и как быстро можете на них реагировать?

Да, противник постоянно меняется, но мы работаем напрямую с военными, с которыми разрабатывали наши изделия. К сожалению, связь с теми, кто непосредственно использует технику на передовой, налажена хуже, чем с руководителями службы РЭБ разных уровней – от полка до высших структур, – которые, собственно, и предоставляют больше всего информации об актуальных угрозах и потребностях.

Сейчас мы, например, работаем над противодействием дронам DJI Mavic 4: эта модель активно распространяется на поле боя, и ее сложно подавлять стандартными средствами из-за более изощренных алгоритмов устойчивости к помехам. Наши инженеры нашли подход – собственное ноу-хау – для эффективного противодействия этому типу угрозы. В ближайшее время планируем изготовить прототип и передать его на испытания.

РЭБ-системы VIK-2K / Фото, предоставлено "24 Каналу"

Кто заказывает украинские системы РЭБ и как работает государственная система закупок

Кодификация Минобороны, Brave1, Агентство оборонных закупок – вы прошли через все это за короткое время. Что из этого на практике больше всего изменило работу компании?

Кодификацию Министерства обороны мы получили в 2025 году, пройдя предварительные и демонстрационные испытания, комиссию по анализу документации и другие этапы. Наше изделие признали пригодным для применения в армии, и теперь мы входим в список рекомендованных поставщиков Министерства обороны.

Мы также сотрудничаем с Brave1 – это очень полезная платформа: благодаря их маркетплейсу и другим инструментам мы получаем много ценной информации, в частности о кодификации и дальнейшем развитии продукта, а команда Brave1 всегда готова помочь.

Сотрудничество с Агентством оборонных закупок – это отдельная история: благодаря ему мы получили крупные контракты, которые позволили компании развиваться. Прохождение всех этих этапов заставило нас очень быстро "повзрослеть". Работа с Агентством предполагала участие в многочисленных проверках и аудитах со стороны Государственного агентства по обеспечению качества и военного представительства – они заставили нас доработать процессы, которых раньше не было, и в первую очередь это касалось системы управления качеством.

Мы прошли все периодические испытания продукции и устранили недостатки – как в документации, так и в самой продукции. Для молодой компании это был быстрый, но очень полезный этап взросления, который начался сразу после подписания контракта.

Кто сегодня является типичным заказчиком и как он вас находит?

С заказчиками все довольно просто:

первая категория – это Министерство обороны через Агентство оборонных закупок. Оно формирует для нас контракты на основе требований Главного управления РЭБ;

это Министерство обороны через Агентство оборонных закупок. Оно формирует для нас контракты на основе требований Главного управления РЭБ; вторая категория – это отдельные подразделения, которые обращаются к нам напрямую, поскольку мы входим в список рекомендованных производителей Главного управления РЭБ;

это отдельные подразделения, которые обращаются к нам напрямую, поскольку мы входим в список рекомендованных производителей Главного управления РЭБ; часть заказчиков – это те, с кем мы сотрудничали еще в 2025 году: у них снова появилось финансирование, и они возвращаются к нам.

В прошлом году прямых заказов было больше, поскольку мы еще не прошли квалификацию для работы через Агентство. Сейчас ситуация изменилась: те, кто в прошлом году работал с нами напрямую, теперь получают нашу продукцию через централизованное распределение Агентства оборонных закупок при посредничестве Главного управления РЭБ.

Что сейчас сложнее всего – не с технологической, а с операционной точки зрения? Где больше всего "горит"?

Самый сложный период был в начале 2026 года, когда мы начали работать с Агентством: мы не были готовы к такому объему заказов. С тех пор мы существенно расширили производство и внедрили ряд процессов, в частности по учету и масштабированию, что позволяет оперативно увеличивать количество поставщиков и резервных поставщиков.

В начале года мы также получили статус критически важного предприятия, что позволило быстрее привлекать больше персонала. Сейчас существенных операционных проблем нет. Работать с Министерством обороны сложно, оно предъявляет высокие требования, но правила там построены так, что в целом помогают бизнесу. В частности, внедрение электронной системы документооборота существенно упростило процессы и в разы сократило объем бумажной работы.

О популярных мифах относительно устройств РЭБ

В сети бытует мнение, что большинство портативных устройств РЭБ – это скорее маркетинговый ход, чем реальная защита: эффект плацебо для оператора, но не реальное препятствие для дрона. Как вы ответите на такую критику?

В социальных сетях хватает "экспертов" – и что дальше человек от фронта, тем увереннее он рассказывает, как военным воевать и чем пользоваться. Могу сказать, что наши изделия действительно работают: я общаюсь с людьми, которые их заказывали и вместе с которыми мы их разрабатывали. Если бы они не давали результата, к нам не возвращались бы ни клиенты, ни отдельные части, ни Главное управление РЭБ.

Конечно, идеальной защиты не существует – здесь как с вирусами и антивирусами: мы создаем решения, а завтра появляется что-то новое. Но против Mavic 3 и подобных дронов наше средство работает очень эффективно. Что касается Mavic 4 – мы уже разрабатываем новую модель, которая эффективно противодействует как Mavic 4, так и всем предыдущим поколениям.

Так что это не миф: бойцы морской пехоты рассказывали, что после установки нашего средства на позиции дроны DJI Mavic просто перестали до них долетать.

РЭБ – это часть технологической войны / Фото предоставлено 24 Каналу

Один из самых распространенных вопросов от людей, которые впервые слышат о VIK-2K: безопасно ли носить устройство РЭБ на спине и, вообще, находиться рядом с ним? Что происходит с оператором, который проводит с ним часы? Как вы это измеряли и какие нормативы применяли?

Да, существуют нормативы излучения, хотя само излучение по своей природе потенциально вредно. Впрочем, есть минимальные средства защиты и правила безопасного использования. Кто видел наш VIK-2K в работе, тот знает: примерно 90 % времени устройство используется в положении "в руке", антенна направлена в одну сторону, поэтому излучение, возвращающееся к оператору, не столь мощное. Оно, безусловно, воздействует на человека, но значительно меньше, чем, например, ударная волна и осколки от сброса боеприпаса на группу людей.

С другой стороны, устройство не работает в режиме нон-стоп: подразделение не носит включенное РЭБ постоянно – его активируют только при наличии угрозы. Это также минимизирует воздействие на оператора: постоянно включенное РЭБ – это уже не столько защита, сколько демаскировка, поэтому нет смысла держать его в активном состоянии без необходимости.