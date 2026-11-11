РЭБ – реальная защита или плацебо: откровенное интервью с CEO милтех-компании "Дефика"

Компания "Дефика" работает на рынке чуть больше года, но за это время успела пройти путь от волонтерской инициативы по оказанию помощи военным до производителя средств РЭБ, имеющего статус критически важного предприятия, с кодификацией Министерства обороны и заключающего контракты через Агентство оборонных закупок.

За этим стоит команда инженеров, получивших образование еще в советских научно-исследовательских институтах, и продукт VIK-2K, который прошел десятки полевых доработок по прямому запросу Десантно-штурмовых войск. О том, как обратная связь с передовой превращается в конкретные технические решения, почему борьба с новыми дронами вроде DJI Mavic 4 – это постоянная гонка, и действительно ли портативные устройства РЭБ обеспечивают реальную защиту – в интервью 24 Каналу рассказывает генеральный директор "Дефики" Тарас Вильховый.

Чем особенный РЭБ от украинской компании "Дефика"

Команда "Дефики" имеет 20-летний опыт работы в радиоэлектронике, но сама компания существует чуть больше года. Что стало толчком к тому, чтобы именно сейчас собраться?

Наши инженеры имеют опыт еще со времен работы в научно-исследовательских институтах периода Советского Союза, поэтому обладают глубокими профессиональными знаниями. Что же подтолкнуло нас собраться и начать это дело? Мы давно помогали армии через благотворительный фонд. Когда ребята начали просить средства РЭБ, стало понятно, что они стоят немало, а собрать средства на готовые решения довольно сложно – "на коленке" такое изделие не сделаешь. Поэтому возникла необходимость сформировать серьезную команду инженеров.

Сначала это был стартап, идея которого заключалась в том, чтобы помогать изготавливать устройства РЭБ по запросу военных ДШВ, и именно с ними мы успешно движемся дальше.

Первый прототип VIK-2K и первая версия, переданная ВСУ, – насколько они отличаются?

Первый прототип VIK-2K появился примерно в феврале прошлого года (2025 год, – 24 Канал), а первые образцы поступили в войска в конце мая – начале июня. Однако в течение всего следующего года мы продолжали дорабатывать его.

VIK-2K – разработка украинской компании "Дефика" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Испытания – как кодификационные, так и полевые – сопровождались как успешными, так и неудачными эпизодами: мы совершенствовали конструкцию, меняли отдельные элементы. В результате VIK-2K сейчас работает качественно, четко выполняет поставленные задачи и в разы превосходит технические требования.

Например, согласно требованиям Министерства обороны, дальность подавления должна составлять не менее 50 метров – мы обеспечиваем более 250 метров, то есть мощность подавления значительно превышает нормативную.

Изменений было немало: мы даже сохранили архивный образец первой версии – я попросил ребят не разбирать его – и разница в весе и конструкции ощутима.

Разница в весе и конструкции прототипа VIK-2K и доработанной модели ощутима / Фото, предоставлено 24 Каналу

"Круто, но не работает": как военные помогают инженерам совершенствовать РЭБ

Вы сотрудничаете с подразделениями напрямую. Как выглядит обычный цикл обратной связи: бригада что-то говорит – и что происходит дальше?

Мы сотрудничаем как через Агентство оборонных закупок Министерства обороны, так и напрямую с подразделениями. Честно говоря, получать обратную связь непросто: в лучшем случае это короткая фраза вроде "классные средства, работают".

С самого начала, когда мы только начинали разрабатывать РЭБ, мы наладили тесную связь с военными – прежде всего с Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ), с которыми сотрудничаем еще с 2014 года. Одна фраза, которую мы слышим постоянно: "Вы классные гражданские инженеры и знаете больше нас, но часто придумываете то, что на самом деле не работает на поле боя – это круто, наворочено, но нужно по-другому".

Поэтому каждый наш образец обязательно проходит проверку вместе с ребятами: мы предлагаем идею или прототип – сами выезжаем на место или отправляем образец – они тестируют и присылают отзыв: работает или нет, какие есть замечания, что стоит доработать. Так мы доводим изделие до состояния, которое действительно нужно и удобно военным, а не до того, что придумали сами.

Например, последнее замечание касалось батарей: наши были качественными, но нестандартными для армии, поэтому нас попросили обеспечить совместимость с батареями от FPV-дронов, которые часто теряются в полевых условиях. А оставшиеся батареи можно использовать повторно. Это мы уже реализуем в следующих изделиях, чтобы обеспечить полную универсальность питания.

Враг постоянно меняет тактику и оборудование. Как вы отслеживаете эти изменения и как быстро можете на них реагировать?

Да, противник постоянно меняется, но мы работаем напрямую с военными, с которыми разрабатывали наши изделия. К сожалению, связь с теми, кто непосредственно использует технику на передовой, налажена хуже, чем с руководителями службы РЭБ разных уровней – от полка до высших структур, – которые, собственно, и предоставляют больше всего информации об актуальных угрозах и потребностях.

Сейчас мы, например, работаем над противодействием дронам DJI Mavic 4: эта модель активно распространяется на поле боя, и ее сложно подавлять стандартными средствами из-за более изощренных алгоритмов устойчивости к помехам. Наши инженеры нашли подход – собственное ноу-хау – для эффективного противодействия этому типу угрозы. В ближайшее время планируем изготовить прототип и передать его на испытания.

РЭБ-системы VIK-2K / Фото, предоставлено "24 Каналу"

Кто заказывает украинские системы РЭБ и как работает государственная система закупок

Кодификация Минобороны, Brave1, Агентство оборонных закупок – вы прошли через все это за короткое время. Что из этого на практике больше всего изменило работу компании?

Кодификацию Министерства обороны мы получили в 2025 году, пройдя предварительные и демонстрационные испытания, комиссию по анализу документации и другие этапы. Наше изделие признали пригодным для применения в армии, и теперь мы входим в список рекомендованных поставщиков Министерства обороны.

Мы также сотрудничаем с Brave1 – это очень полезная платформа: благодаря их маркетплейсу и другим инструментам мы получаем много ценной информации, в частности о кодификации и дальнейшем развитии продукта, а команда Brave1 всегда готова помочь.

Сотрудничество с Агентством оборонных закупок – это отдельная история: благодаря ему мы получили крупные контракты, которые позволили компании развиваться. Прохождение всех этих этапов заставило нас очень быстро "повзрослеть". Работа с Агентством предполагала участие в многочисленных проверках и аудитах со стороны Государственного агентства по обеспечению качества и военного представительства – они заставили нас доработать процессы, которых раньше не было, и в первую очередь это касалось системы управления качеством.

Мы прошли все периодические испытания продукции и устранили недостатки – как в документации, так и в самой продукции. Для молодой компании это был быстрый, но очень полезный этап взросления, который начался сразу после подписания контракта.

Кто сегодня является типичным заказчиком и как он вас находит?

С заказчиками все довольно просто:

первая категория – это Министерство обороны через Агентство оборонных закупок. Оно формирует для нас контракты на основе требований Главного управления РЭБ;

это Министерство обороны через Агентство оборонных закупок. Оно формирует для нас контракты на основе требований Главного управления РЭБ; вторая категория – это отдельные подразделения, которые обращаются к нам напрямую, поскольку мы входим в список рекомендованных производителей Главного управления РЭБ;

это отдельные подразделения, которые обращаются к нам напрямую, поскольку мы входим в список рекомендованных производителей Главного управления РЭБ; часть заказчиков – это те, с кем мы сотрудничали еще в 2025 году: у них снова появилось финансирование, и они возвращаются к нам.

В прошлом году прямых заказов было больше, поскольку мы еще не прошли квалификацию для работы через Агентство. Сейчас ситуация изменилась: те, кто в прошлом году работал с нами напрямую, теперь получают нашу продукцию через централизованное распределение Агентства оборонных закупок при посредничестве Главного управления РЭБ.

Что сейчас сложнее всего – не с технологической, а с операционной точки зрения? Где больше всего "горит"?

Самый сложный период был в начале 2026 года, когда мы начали работать с Агентством: мы не были готовы к такому объему заказов. С тех пор мы существенно расширили производство и внедрили ряд процессов, в частности по учету и масштабированию, что позволяет оперативно увеличивать количество поставщиков и резервных поставщиков.

В начале года мы также получили статус критически важного предприятия, что позволило быстрее привлекать больше персонала. Сейчас существенных операционных проблем нет. Работать с Министерством обороны сложно, оно предъявляет высокие требования, но правила там построены так, что в целом помогают бизнесу. В частности, внедрение электронной системы документооборота существенно упростило процессы и в разы сократило объем бумажной работы.

О популярных мифах относительно устройств РЭБ

В сети бытует мнение, что большинство портативных устройств РЭБ – это скорее маркетинговый ход, чем реальная защита: эффект плацебо для оператора, но не реальное препятствие для дрона. Как вы ответите на такую критику?

В социальных сетях хватает "экспертов" – и что дальше человек от фронта, тем увереннее он рассказывает, как военным воевать и чем пользоваться. Могу сказать, что наши изделия действительно работают: я общаюсь с людьми, которые их заказывали и вместе с которыми мы их разрабатывали. Если бы они не давали результата, к нам не возвращались бы ни клиенты, ни отдельные части, ни Главное управление РЭБ.

Конечно, идеальной защиты не существует – здесь как с вирусами и антивирусами: мы создаем решения, а завтра появляется что-то новое. Но против Mavic 3 и подобных дронов наше средство работает очень эффективно. Что касается Mavic 4 – мы уже разрабатываем новую модель, которая эффективно противодействует как Mavic 4, так и всем предыдущим поколениям.

Так что это не миф: бойцы морской пехоты рассказывали, что после установки нашего средства на позиции дроны DJI Mavic просто перестали до них долетать.

РЭБ – это часть технологической войны / Фото предоставлено 24 Каналу

Один из самых распространенных вопросов от людей, которые впервые слышат о VIK-2K: безопасно ли носить устройство РЭБ на спине и, вообще, находиться рядом с ним? Что происходит с оператором, который проводит с ним часы? Как вы это измеряли и какие нормативы применяли?

Да, существуют нормативы излучения, хотя само излучение по своей природе потенциально вредно. Впрочем, есть минимальные средства защиты и правила безопасного использования. Кто видел наш VIK-2K в работе, тот знает: примерно 90 % времени устройство используется в положении "в руке", антенна направлена в одну сторону, поэтому излучение, возвращающееся к оператору, не столь мощное. Оно, безусловно, воздействует на человека, но значительно меньше, чем, например, ударная волна и осколки от сброса боеприпаса на группу людей.

С другой стороны, устройство не работает в режиме нон-стоп: подразделение не носит включенное РЭБ постоянно – его активируют только при наличии угрозы. Это также минимизирует воздействие на оператора: постоянно включенное РЭБ – это уже не столько защита, сколько демаскировка, поэтому нет смысла держать его в активном состоянии без необходимости.