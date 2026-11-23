Затопление российского корвета "Меркурий" у берегов Ливии показало, что украинские военные операции вышли далеко за пределы Черного моря. Сообщения о деятельности украинских специалистов поступают также из Судана, Мали и Сирии. Какие из этих операций подтверждены, а какие известны лишь из расследований журналистов и OSINT-аналитиков?

Украинские военные и разведчики противодействуют российским интересам на Ближнем Востоке и в Африке. Об их деятельности в сентябре 2026 года сообщил CNN, журналисты которого пообщались с украинскими операторами дронов, военными и источниками в разведке.

А французский OSINT-аналитик Клеман Молен составил карту ударов по российским кораблям в Средиземном море, назвав этот район "Средиземноморским фронтом Украины".

Ливия: морские дроны против российского флота

Самой громкой операцией стало потопление российского корвета "Меркурий" в порту Бенгази 22 ноября 2026 года.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские силы задействовали семь морских беспилотников. Вместе с корветом, по его словам, был уничтожен вертолет Ка-27, а второй пораженной целью стал сухогруз MV ANGARA, который Россия использовала для перевозки вооружения. Reuters сообщает также о спутниковых снимках затопленного корабля. Ранее "Милитари 24" объяснял, почему российская авиация в Ливии не смогла защитить "Меркурий".

Но операции в Средиземном море начались раньше. 19 декабря 2025 года СБУ сообщила об ударе воздушными дронами по танкеру QENDIL из российского "теневого флота". В марте 2026 года вблизи Мальты был поврежден газовоз ARCTIC METAGAZ. Москва обвинила Украину, хотя Киев тогда не подтвердил участия в атаке.

На карте Клемана Молена также отмечены обнаруженный в мае украинский морской дрон у греческой Лефкады и сентябрьская атака на судно LADY MARIIA. Эти эпизоды имеют разную степень подтверждения.

Сообщения об атаках на российские корабли и суда в Средиземном море с декабря 2025 по ноябрь 2026 года. Карта: Clément Molin

Маршруты на карте пролегают из западной Ливии в направлении российских объектов на востоке страны. CNN привело показания украинского оператора об использовании базы в районе Мисураты для морских операций и обучения местных военных. Однако власти Триполи отрицали предоставление своих объектов для атак против других государств. Поэтому стрелки на карте не следует считать подтвержденными траекториями полета или движения дронов.

Есть и расхождение относительно второго судна, подвергшегося атаке у Бенгази: аналитик обозначил его как ASCALON, тогда как Зеленский 23 ноября назвал MV ANGARA. Это разные идентификации, которые требуют уточнения.

Мали и Судан: украинские дроны против российских наемников

В Мали украинские специалисты, по данным расследования CNN, сотрудничают с туарегскими повстанцами, противостоящими правительственным войскам и российскому "Африканскому корпусу", созданному на базе структур ЧВК "Вагнера". Журналисты сообщили о группе из примерно 15 украинских специалистов, которые помогали местным силам осваивать ударные дроны и планировать операции.

О возможном сотрудничестве украинской разведки с туарегами заговорили еще в 2024 году, когда повстанцы разгромили колонну российских наемников вблизи Тинзауатена. Тогда 24 Канал анализировал обстоятельства поражения "вагнеровцев".

В Судане украинским спецназовцам также приписывали операции против Сил быстрого реагирования (RSF), связанных с российскими наемниками. Сообщения о таких действиях появлялись еще в 2023 году. Впоследствии было обнародовано видео с пленными "вагнеровцами". По информации CNN, украинские военные специалисты работали в Судане и в 2026 году, но масштабы их участия в конкретных операциях остаются засекреченными.

География сообщений о деятельности украинских военных и разведчиков за пределами Украины. Карта: DNIPRO OSINT.

Сирия: украинские FPV против союзников Москвы

В декабре 2024 года The Washington Post сообщила, что украинская разведка отправила сирийским повстанцам около 150 FPV-дронов и примерно 20 операторов. По данным источников издания, украинские специалисты помогали силам, воевавшим против режима Башара Асада и его российских союзников.

Эти сообщения появились на фоне свержения режима Асада в конце 2024 года. В то же время западные источники оценивали вклад Украины как ограниченный по сравнению с масштабом всей сирийской кампании.

Почему противостояние выходит за пределы Украины

Российское военное присутствие за рубежом обеспечивает Москве доступ к портам, базам, логистическим маршрутам и местным союзникам. В Ливии это особенно заметно: поддерживаемые Россией силы Халифы Хафтара контролируют значительную часть востока страны, тогда как на западе действует международно признанное правительство в Триполи.

Украинские операции создают дополнительные риски для российской военной логистики, а передача технологий дронов местным партнерам позволяет противодействовать российским силам и далеко за пределами Европы. Как ранее отмечал "Милитари 24", морские дроны стали инструментом борьбы с российским влиянием в Средиземном море.

При этом не все операции, которые приписывают Украине, имеют официальное подтверждение. Наиболее убедительными остаются случаи, по которым имеются заявления официальных лиц, показания участников или независимые снимки последствий ударов. Остальные сообщения, особенно о базировании и маршрутах дронов, следует оценивать с учетом неполноты открытых данных.