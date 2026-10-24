Германия планирует закупить тысячи ракет, в том числе – украинские "Барс", – Bloomberg

Берлин хочет расширить арсенал средств сдерживания России. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно о планах Германии?

Чиновники немецкого оборонного ведомства обсуждают закупку крылатых ракет Anthem у компании Covenant. Также они рассматривают возможность совместного производства украинской ракеты-дрона "Барс", производитель которой не был назван, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

ФРГ стремится как можно быстрее пополнить свои военные арсеналы для эффективного сдерживания России. Главной причиной таких шагов стали длительные задержки с поставками американских Tomahawk.

Среди потенциальных производителей, которые могут получить контракты от Берлина на поставку средств поражения большой дальности, находится также нидерландская компания Destinus SA с крылатыми ракетами Ruta и немецко-британский стартап Hypersonica, разрабатывающий сверхскоростную ракету HS1.

В настоящее время на вооружении Вооруженных сил Германии находится только ракета Taurus воздушного базирования, дальность которой составляет около 500 километров.

План Германии по приобретению американских ракет BGM-109 Tomahawk и пусковых систем Typhon сталкивается с задержками, которые могут достигать пяти лет. Поставка этого оружия ожидается не раньше 2028 года, поэтому федеральное правительство ищет более дешевые системы, производство которых можно наладить значительно быстрее.

Ранее сообщалось, что немецкая армия активно рассматривала украинские дальнобойные разработки в качестве альтернативы зависимости от американских поставок. По данным hartpunkt, одним из вариантов является модификация украинского "Барса". Эта ракета-дрон с реактивным двигателем уже используется Украиной, а в июле Киев и Берлин договорились о сотрудничестве в ее производстве.