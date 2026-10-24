Німеччина планує закупити тисячі ракет, серед них – українські "Барс", – Bloomberg

Берлін хоче збільшити арсенал для стримування Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо про плани Німеччини?

Посадовці німецького оборонного відомства обговорюють закупівлю крилатих ракет Anthem із компанією Covenant. Також вони розглядають можливість спільного випуску української ракети-дрона "Барс", виробник якої не був оприлюднений, повідомили джерела, знайомі з переговорами.

ФРН прагне якнайшвидше поповнити свої військові арсенали для ефективного стримування Росії. Головною причиною таких кроків стали тривалі затримки з постачанням американських Tomahawk.

Серед потенційних виробників, які можуть отримати контракти від Берліна на постачання засобів ураження великої дальності, є також нідерландська компанія Destinus SA із крилатими ракетами Ruta та німецько-британський стартап Hypersonica, що створює надшвидкісну ракету HS1.

Наразі на озброєнні Збройних сил Німеччини перебуває лише ракета Taurus повітряного базування, яка має дальність близько 500 кілометрів.

План Німеччини щодо придбання американських ракет BGM-109 Tomahawk та пускових систем Typhon стикається з затримками, які можуть сягати п'яти років. Поставка цієї зброї очікується не раніше 2028 року, тому федеральний уряд шукає дешевші системи, випуск яких можна розгорнути значно швидше.

Раніше повідомлялося, що німецька армія активно розглядала українські далекобійні розробки як альтернативу залежності від американських постачань. За даними hartpunkt, одним із варіантів є модифікація українського "Барса". Ця ракета-дрон із реактивним двигуном уже використовується Україною, а в липні Київ і Берлін домовилися про співпрацю у її виробництві.