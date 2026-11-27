Украинское дальнобойное оружие способно поражать различные военные объекты в России – от аэродромов до ракетно-космических предприятий. Но результаты применения "Нептуна" и "Фламинго" не стоит сравнивать без учета их технических возможностей.

Чем отличаются украинские ракеты, почему "Нептун" демонстрирует все лучшие результаты и какую работу пришлось проделать украинским разработчикам, объяснил в эфире 24 Канала главный редактор издания AIN Олег Катков.

Почему "Нептун" и "Фламинго" не стоит сравнивать?

Украинские "Нептуны" вновь нанесли удар по российскому военному аэродрому Мариновка, где базируются истребители-бомбардировщики Су-34. В то же время "Фламинго" уже демонстрировала способность преодолевать большие расстояния и поражать стратегические промышленные объекты, в частности Воткинский завод и ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.

Катков пояснил, что эти ракеты имеют различное назначение, дальность и боевые возможности. "Фламинго" разрабатывали в условиях полномасштабной войны с конкретной задачей: доставлять боевую часть весом около тонны на расстояние до 3 тысяч километров.

Это невозможно сделать в виде небольшой крылатой ракеты, а возможно лишь в виде полноценного летательного аппарата, использующего турбореактивный двигатель от полноценного самолета,

– пояснил эксперт.

В то же время большие размеры ракеты делают ее более заметной для радиолокационных систем. Кроме того, чем большее расстояние ей предстоит преодолеть, тем сложнее обеспечить прорыв вражеской противовоздушной обороны. Поэтому напрямую сравнивать результаты применения этих двух ракет некорректно.

"Нептун" меньше, легче и несет боевую часть меньшего веса. К тому же расстояние до целей в Воронежской области и до объектов в глубоком тылу России существенно отличается.

"Нептун" прошел огромную эволюцию

По словам Каткова, регулярное поражение российских объектов ракетами "Нептун" свидетельствует о систематической работе украинского оборонно-промышленного комплекса. Ведь это оружие прошло большой путь от противокорабельной ракеты до средства поражения наземных целей.

"Нептун" прошел огромную эволюцию, начиная с противокорабельной ракеты, которая по состоянию на 2022 год еще не была принята на вооружение. И когда "Нептун" поразил крейсер "Москва", он еще находился в стадии экспериментальной батареи",

– рассказал главный редактор AIN.

Впоследствии разработчики увеличивали дальность полета ракеты и совершенствовали ее возможности. Следующим важным этапом стало научить "Нептун" летать не только над морской поверхностью, но и над сушей.

Ракета умеет находить цели среди промышленных объектов

Катков отметил, что поражение корабля в море и наземной цели – принципиально разные задачи. В первом случае ракета должна обнаружить корабль на фоне сравнительно однородной поверхности. Для ударов по наземным объектам задача гораздо сложнее. Ракета должна преодолевать маршрут с холмами, деревьями и другими препятствиями, а в конце полета – распознавать нужный объект. Особенно сложно это сделать, когда цель расположена посреди большой промышленной зоны.

Это титаническая работа – научить ракету летать там, где есть холмы, деревья, а затем различать нужный объект, да еще и посреди промзоны,

– отметил эксперт.

По его мнению, систематические успешные удары "Нептунами" демонстрируют, что украинская промышленность вышла на соответствующий технологический уровень. Ракета продолжает совершенствоваться, а ее возможности расширяются.

Какие стратегические объекты России уже поражали украинские ракеты?

Украинское дальнобойное оружие уже дотягивается до важных объектов российского военно-промышленного комплекса. В частности, в феврале 2026 года ракета "Фламинго", по предварительным данным, поразила Воткинский завод, где, среди прочего, производят ракеты "Искандер".

А в августе под ударом оказался ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре – единственное в России предприятие по серийной сборке ракет-носителей семейства "Союз-2". По предварительной информации, для атаки также могли применить "Фламинго".

