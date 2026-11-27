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Чим відрізняються українські ракети, чому "Нептун" демонструє дедалі кращі результати та яку роботу довелося виконати українським розробникам, пояснив в ефірі 24 Каналу головний редактор видання AIN Олег Катков.

Чому "Нептун" і "Фламінго" не варто порівнювати?

Українські "Нептуни" знову уразили російський військовий аеродром Маринівка, де базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34. Водночас "Фламінго" вже демонструвала здатність долати великі відстані й уражати стратегічні промислові об'єкти, зокрема Воткінський завод та ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі.

Катков пояснив, що ці ракети мають різне призначення, дальність і бойові можливості. "Фламінго" розробляли в умовах повномасштабної війни з конкретним завданням: доставляти бойову частину вагою близько тонни на відстань до 3 тисяч кілометрів.

Це неможливо зробити у вигляді маленької крилатої ракети, а можливо лише зробити у вигляді повноцінного літального апарата, який використовує турбореактивний двигун від повноцінного літака– пояснив експерт.

Водночас більші розміри ракети роблять її помітнішою для радіолокаційних систем. Крім того, що більшу відстань вона має подолати, то складніше забезпечити прорив ворожої протиповітряної оборони. Тому безпосередньо порівнювати результати застосування цих двох ракет некоректно.

"Нептун" менший, легший і несе бойову частину меншої ваги. До того ж відстань до цілей у Воронезькій області та до об'єктів у глибокому тилу Росії суттєво відрізняється.

"Нептун" пройшов величезну еволюцію

За словами Каткова, регулярне ураження російських об'єктів ракетами "Нептун" свідчить про систематичну роботу українського оборонно-промислового комплексу. Адже ця зброя пройшла великий шлях від протикорабельної ракети до засобу ураження наземних цілей.

"Нептун" пройшов величезну еволюцію, починаючи з протикорабельної ракети, яка станом на 2022 рік ще не була прийнята на озброєння. І коли "Нептун" уражав крейсер "Москва", він ще був у вигляді піддослідної батареї"– розповів головний редактор AIN.

Згодом розробники збільшували дальність польоту ракети та вдосконалювали її можливості. Наступним важливим етапом стало навчити "Нептун" летіти не лише над морською поверхнею, а й над суходолом.

Ракета вміє знаходити цілі серед промислових об'єктів

Катков зауважив, що ураження корабля в морі та наземної цілі – принципово різні завдання. У першому випадку ракета має виявити корабель на тлі порівняно однорідної поверхні. Для ударів по наземних об'єктах завдання набагато складніше. Ракета має долати маршрут із пагорбами, деревами та іншими перешкодами, а наприкінці польоту – розпізнавати потрібний об'єкт. Особливо складно це зробити, коли ціль розташована посеред великої промислової зони.

Це титанічна робота – навчити ракету літати там, де є пагорби, дерева, а потім відрізняти потрібний об'єкт, ще й посеред промзони– відзначив експерт.

На його думку, систематичні успішні удари "Нептунами" демонструють, що українська промисловість вийшла на відповідний технологічний рівень. Ракета продовжує вдосконалюватися, а її можливості розширюються.

Які стратегічні об'єкти Росії вже уражали українські ракети?

Українська далекобійна зброя вже дістає до важливих об'єктів російського військово-промислового комплексу. Зокрема, у лютому 2026 року ракета "Фламінго", за попередніми даними, уразила Воткінський завод, де, серед іншого, виробляють ракети "Іскандер".

А в серпні під ударом опинився ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі – єдине в Росії підприємство серійного складання ракет-носіїв сімейства "Союз-2". За попередньою інформацією, для атаки також могли застосувати "Фламінго".

