Adv

Об этом Федерация техноспорта сообщила на своей странице в фейсбуке.

Что известно о партнерстве?

Как говорится в сообщении, сотрудничество министерства, Федерации технологического спорта и F-Drones Simulator направлено на развитие технологического спорта в украинских школах. Школы получат доступ к специализированным программам для тренировок, а учителя смогут пройти обучение и принять участие в мастер-классах.

В Федерации технологического спорта отметили, что в этом году технологический спорт впервые включили в проект "Бок о бок – всеукраинские школьные лиги".

Это важный шаг к тому, чтобы сделать технологический спорт более доступным для школьников и создать больше возможностей для развития их практических навыков. Одним из направлений этой работы является всеукраинский проект "Бок о бок – всеукраинские школьные лиги", в который в этом году впервые вошел технологический спорт– отметили там.

Ранее в Украине состоялись первые в мире дистанционные соревнования по дрон-рейсингу. Их организовали Федерация технологического спорта и компания F-Drones. Пилоты управляли дронами в режиме реального времени, находясь за сотни километров от полигона.