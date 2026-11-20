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Про це Федерація техноспорту повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про партнерство?

Як ідеться в дописі, співпраця міністерства, Федерації технологічного спорту та F-Drones Simulator спрямована на розвиток технологічного спорту в українських школах. Школи отримають доступ до спеціалізованих програм для тренувань, а вчителі зможуть пройти навчання й долучитися до майстер-класів.

У Федерації технологічного спорту зазначили, що цього року технологічний спорт уперше включили до проєкту "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги".

Це важливий крок до того, щоб зробити технологічний спорт доступнішим для школярів та створити більше можливостей для розвитку їхніх практичних навичок. Одним із напрямів цієї роботи є всеукраїнський проєкт "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги", до якого цього року вперше увійшов технологічний спорт– вказали там.

Раніше в Україні відбулися перші у світі дистанційні змагання з дрон-рейсингу. Їх організували Федерація технологічного спорту та компанія F-Drones. Пілоти керували дронами в реальному часі, перебуваючи за сотні кілометрів від полігона.