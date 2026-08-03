Три необычно дальнобойных удара: Россия возобновила применение опасной КАБ

В последние дни июля Россия трижды осуществила атаки КАБами по Павлограду, расположенному примерно в 75 километрах от линии фронта. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты вновь начали применять авиабомбы УМПБ-5Р с реактивным двигателем.

Удары по Павлограду были нанесены 20, 23 и 30 июля. В результате обстрелов погибли семь человек, еще более 45 получили ранения, пишет " Милитарный".

Что известно о возвращении бомб УМПБ-5Р?

На необычно большую дальность этих ударов обратил внимание OSINT-исследователь Клеман Молин.

По его данным, от места сброса бомбы российским самолетом до цели было около 150 километров, что указывает на значительную дальность полета снаряда.

Это может означать, что Россия вновь использует авиабомбы УМПБ-5Р с реактивным двигателем.

Впервые их применение зафиксировали в конце весны – в начале лета 2025 года, однако тогда такие случаи были единичными.

Одним из самых известных примеров стал удар 18 октября 2025 года по Лозовой в Харьковской области. Тогда российская авиация впервые применила управляемую авиабомбу для атаки на город.

По данным прокуратуры, это была бомба УМПБ-5Р с реактивным двигателем, которая пролетела примерно 130 километров. На месте падения были обнаружены обломки реактивного двигателя, похожего на китайский Swiwin SW800Pro.

Именно такой двигатель, по данным специалистов, также используется в ракете S8000 "Бандероль".

По оценкам ГУР, благодаря этому УМПБ-5Р может поражать цели на расстоянии до 200 километров.

В то же время УМПБ-5Р – не единственный тип дальнобойных авиабомб, который могла применить Россия.

В октябре 2025 года стало известно, что российские истребители Су-34 получили новые универсальные модули планирования и коррекции УМПК-500 для авиабомб ФАБ-500Т.

Этот модуль имеет удлиненную хвостовую часть и увеличенные крылья, что позволило увеличить заявленную дальность применения до более 100 километров.

По отдельным оценкам, при запуске с высоты 12 – 14 километров бомба может преодолевать до 160 километров. Именно эта разработка стала основой для создания УМПБ-5Р.

Кроме того, российская авиация имеет на вооружении дальнобойные авиабомбы"Гром-Э1" с ракетным двигателем от тактической ракеты Х-38.

"Гром-Э1" способна поражать цели на расстоянии от 10 до 120 километров, если ее запускают с высоты от 500 до 12 000 метров при скорости самолета-носителя 140 – 445 метров в секунду. Она оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 315 килограммов.