"Украина представлена достойно": соучредитель компании DevDroid об успехе miltech на URC2026

Украинские производители оборонных технологий значительно расширили своё присутствие на Конференции по вопросам восстановления Украины URC2026, которая проходит в Гданьске. Если два года назад украинский miltech-сектор был представлен лишь несколькими стендами, то сейчас свои разработки демонстрируют десятки компаний.

Об этом в комментарии журналистке 24 Канала заявил совладелец компании DevDroid Олег Проць.

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Какое оружие представила Украина на URC2026?

Масштаб и присутствие Украины на конференции по сравнению с тем, как это было два года назад, выросли в разы. Если тогда украинский miltech был представлен буквально десятью стендами, то сегодня мы видим очень большое количество украинских технологических компаний, которые пришли показать чрезвычайно эффективные, крутые и, по сравнению с европейскими, дешевые решения,

– отметил он.

По словам Проця, украинский оборонный сектор на URC2026 представлен широким спектром разработок — от дронов-перехватчиков до систем управления и наземных роботизированных комплексов.

Он также подчеркнул, что европейские оборонные компании всё больше интересуются украинскими технологиями и боевым опытом.

Олег Проць рассказал об украинском miltech на URC2026: смотрите видео

"Сегодня все понимают вызовы и потребность крупных европейских оборонных концернов в украинской экспертизе и опыте. Все видят, что происходит в Украине, сколько стоит украинское оружие и насколько оно эффективно по сравнению с европейскими аналогами", — подчеркнул совладелец DevDroid.

Кроме того, компания представила на конференции собственную разработку — ударный наземный роботизированный комплекс Droid NW 40, оснащенный гранатометом Mk 19. По словам Проця, система уже используется украинскими военными на передовой.

Очень хорошо, что нам дали возможность привезти его и показать, поскольку это привлекает большое внимание со стороны иностранных военных и бизнеса. У нас есть возможность наглядно показать, что это такое, для чего оно нужно, и рассказать о таких вещах, как цена и эффективность,

– добавил он.

Как выглядит Droid NW 40 от DevDroid: смотрите видео

Как украинский miltech был представлен на URC2026 в Гданьске / Фото Софии Трощук, 24 Канал

Что ещё из украинского miltech было на Конференции по вопросам восстановления Украины URC2026: смотрите видео