В Украине представили ракету-дрон Areion, созданную на базе "Паляницы"

В украинском МИД по случаю Дня работника оборонно-промышленного комплекса Украины представили обновленную выставку образцов вооружения и военной техники украинского производства. К ней добавились крылатые ракеты RK-360 "Нептун", Areion и "Фламинго", дроны Buntar-3, GOR, "Январь", "Сова-15о".

Об этом сообщает Укринформ. Представители украинских оборонных компаний провели экскурсию по обновленной экспозиции для иностранных дипломатов.

Смотрите также Известны ли личности расстрелянных военнопленных на Харьковщине: в ВСУ ответили

Что известно о новом украинском оружии?

Среди представленных образцов вооружения – демонстрационная версия противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", а также ракета-дрон Areion, создана на базе проекта "Паляница".

Areion размещается в контейнере, совместимом с пусковой установкой комплекса "Нептун", но также может перевозиться и запускаться с прицепов или полуприцепов, подобно системе "Паляница".

Также в МИДе представлены дроны-перехватчики Octopus и STING, система РЕБ LTEJ Mirage и макеты украинских ПЗРК.

Говорим тот факт, что мы обновляем нашу выставку всего через год – это темп, с которым развивается украинский ОПК, и это темп, которого от нас требует современная война. Украинское оружие уникально – это оружие с боевым опытом. И это настоящее наше достояние,

– подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.

Следует отметить, что о достижениях украинского оборонного сектора рассказал и Владимир Зеленский. Президент отметил, что через 4 года Украина построила новую оборонную индустрию.

К слову, ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил важность партнерства с европейскими странами для развития оборонного производства, в частности через обмен технологиями.

Чем еще будет удивлять украинский оборонный сектор?