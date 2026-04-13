В Украине представили ракету-дрон Areion, созданную на базе "Паляницы"
- В Киеве 13 апреля представили новую ракету-дрон Areion, созданную на базе проекта "Паляница", во время выставки образцов вооружения и военной техники.
- Ракета-дрона Areion может запускаться, в частности, с пусковой установки комплекса "Нептун".
В украинском МИД по случаю Дня работника оборонно-промышленного комплекса Украины представили обновленную выставку образцов вооружения и военной техники украинского производства. К ней добавились крылатые ракеты RK-360 "Нептун", Areion и "Фламинго", дроны Buntar-3, GOR, "Январь", "Сова-15о".
Об этом сообщает Укринформ. Представители украинских оборонных компаний провели экскурсию по обновленной экспозиции для иностранных дипломатов.
Что известно о новом украинском оружии?
Среди представленных образцов вооружения – демонстрационная версия противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", а также ракета-дрон Areion, создана на базе проекта "Паляница".
Areion размещается в контейнере, совместимом с пусковой установкой комплекса "Нептун", но также может перевозиться и запускаться с прицепов или полуприцепов, подобно системе "Паляница".
Также в МИДе представлены дроны-перехватчики Octopus и STING, система РЕБ LTEJ Mirage и макеты украинских ПЗРК.
Говорим тот факт, что мы обновляем нашу выставку всего через год – это темп, с которым развивается украинский ОПК, и это темп, которого от нас требует современная война. Украинское оружие уникально – это оружие с боевым опытом. И это настоящее наше достояние,
– подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.
Следует отметить, что о достижениях украинского оборонного сектора рассказал и Владимир Зеленский. Президент отметил, что через 4 года Украина построила новую оборонную индустрию.
К слову, ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил важность партнерства с европейскими странами для развития оборонного производства, в частности через обмен технологиями.
Чем еще будет удивлять украинский оборонный сектор?
Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина может получить возможность перехвата баллистических ракет с помощью собственных систем ПВО ориентировочно в конце 2027 года. Он также отметил, что компания активно работает над развитием радарных технологий.
По его словам, Fire Point занимается созданием баллистической ракеты FP-9, которая якобы способна поражать цели на расстоянии до 850 километров, включая район Москвы, и нести боевую часть весом около 800 килограммов.
Кроме того, он сообщил о планах выхода на темпы производства около 20 – 30 единиц одновременно.