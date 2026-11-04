Немецкий стартап Stark разрабатывает беспилотный корабль для слежения за теневым флотом России

Немецкая оборонная компания Stark Defence планирует в следующем году спустить на воду 24-метровое беспилотное судно Vanta 24. Его задачей будет охрана подводных кабелей и отслеживание российского теневого флота в европейских водах.

О разработке нового судна сообщил генеральный директор Stark Defence Уве Хорстманн в ходе мероприятия Bloomberg Tech London, пишет Bloomberg.

Что известно о беспилотном судне Vanta 24?

По его словам, Vanta 24 создается для работы в Балтийском и Северном морях, где сложные погодные условия, низкие температуры и высокие волны.

Судно сможет перевозить до 50 метрических тонн груза, в том числе ракеты и пушки. Его максимальная скорость составит более 40 миль в час, или примерно 64 километра в час. При этом на борту не будет экипажа.

Vanta 24 сможет сопровождать военные корабли или самостоятельно выполнять задачи по наблюдению. В частности, судно должно заменить часть опасной и трудоемкой работы по мониторингу побережья и подводной инфраструктуры.

Хорстманн подчеркнул, что такие системы можно развернуть за несколько месяцев, тогда как строительство традиционного пилотируемого фрегата занимает годы. Стоимость беспилотного судна может составить примерно одну тысячную стоимости фрегата.

Компания Stark Defence была основана в 2024 году для производства ударных беспилотников. До разработки Vanta 24 стартап уже создал два меньших беспилотных судна – Vanta 6 и Vanta 12.

Помимо морских платформ, компания работает над датчиком радиоэлектронной борьбы, способным обнаруживать передатчики и радары на расстоянии до 100 километров. Также Stark разрабатывает программную платформу, которая должна обеспечить взаимодействие беспилотных летательных аппаратов и морских судов, в частности с возможностью подключения вооружения различных производителей.

Разработку Vanta 24 планируют вести в Великобритании и Германии. За направление военно-морских операций будет отвечать Стивен Брайан – бывший командир атомной подводной лодки Королевского флота Великобритании.

В июне оценка Stark Defence достигла 3,2 миллиарда евро, а число сотрудников компании превысило 700 человек. Стартап также сообщил о контрактах на поставку беспилотников с четырьмя странами НАТО, однако не раскрыл их названий.

Почему Европа усиливает морскую безопасность?

Разработка появилась на фоне усиления обеспокоенности европейских стран из-за гибридных действий России, в частности подозрений о диверсиях на критической инфраструктуре и активности российских судов вблизи подводных кабелей. Особое внимание страны Северной Европы уделяют судам, которые связывают с российским теневым флотом.

Этим летом британские военные высадились на нефтяной танкер, попавший под санкции, а правительство Нидерландов предложило новые способы перехвата российских судов.

В то же время европейские оборонные стартапы сталкиваются с трудностями при переходе от разработки программного обеспечения и небольших дронов к строительству больших морских платформ. Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Николас Нельсон обратил внимание, что судостроение требует иной экспертизы и значительных производственных возможностей.