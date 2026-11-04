Німецький стартап Stark розробляє безпілотний корабель для стеження за тіньовим флотом Росії

Adv

Про розробку нового судна повідомив генеральний директор Stark Defence Уве Хорстманн під час заходу Bloomberg Tech London, пише Bloomberg.

Що відомо про безпілотний корабель Vanta 24?

За його словами, Vanta 24 створюють для роботи в Балтійському та Північному морях, де складні погодні умови, низькі температури та високі хвилі.

Судно зможе перевозити до 50 метричних тонн вантажу, зокрема ракети та гармати. Його максимальна швидкість становитиме понад 40 миль на годину, або приблизно 64 кілометри на годину. При цьому на борту не буде екіпажу.

Vanta 24 зможе супроводжувати військові кораблі або самостійно виконувати завдання зі спостереження. Зокрема, судно має замінити частину небезпечної та трудомісткої роботи з моніторингу узбережжя й підводної інфраструктури.

Хорстманн наголосив, що такі системи можна розгорнути за кілька місяців, тоді як будівництво традиційного пілотованого фрегата потребує років. Вартість безпілотного судна може становити приблизно тисячну частину вартості фрегата.

Компанія Stark Defence була заснована у 2024 році для виробництва ударних безпілотників. До розробки Vanta 24 стартап уже створив два менші безпілотні судна – Vanta 6 і Vanta 12.

Окрім морських платформ, компанія працює над датчиком радіоелектронної боротьби, який здатен виявляти передавачі та радари на відстані до 100 кілометрів. Також Stark розробляє програмну платформу, що має забезпечити взаємодію безпілотних літальних апаратів і морських суден, зокрема з можливістю підключення озброєння різних виробників.

Розробляти Vanta 24 планують у Великій Британії та Німеччині. За напрям військово-морських операцій відповідатиме Стівен Брайан – колишній командир атомного підводного човна Королівського флоту Великої Британії.

У червні оцінка Stark Defence сягнула 3,2 мільярда євро, а кількість працівників компанії перевищила 700. Стартап також повідомив про контракти на постачання безпілотників із чотирма країнами НАТО, однак не розкрив їхніх назв.

Чому Європа посилює морську безпеку?

Розробка з'явилася на тлі посилення занепокоєння європейських країн через гібридні дії Росії, зокрема підозри щодо диверсій на критичній інфраструктурі та активності російських суден поблизу підводних кабелів. Особливу увагу країни Північної Європи приділяють суднам, які пов'язують із російським тіньовим флотом.

Цього літа британські військові висадилися на підсанкційний нафтовий танкер, а уряд Нідерландів запропонував нові способи перехоплення російських суден.

Водночас європейські оборонні стартапи постають перед труднощами під час переходу від розробки програмного забезпечення та невеликих дронів до будівництва великих морських платформ. Старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Ніколас Нельсон звернув увагу, що суднобудування потребує іншої експертизи та значних виробничих можливостей.