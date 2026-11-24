Великобритания закупила сотни тонн взрывчатки, которую поставщик из США позиционировал как более мощную версию C4, для использования в украинских ударных дронах. Однако расследование показало, что вещество могло быть более дешевым коммерческим взрывчатым веществом с недостаточным содержанием гексогена – ключевого компонента C4.

Об этом пишет Financial Times.

Что известно о закупке взрывчатки для Украины?

Американский предприниматель Райан Моррис через свою компанию Tripwire South LLC в течение нескольких лет заключал контракты с Министерством обороны Великобритании на поставку взрывчатых веществ. Продукт под названием EDC-4 рекламировали как новую и более мощную версию взрывчатки C4, а в технической документации указывали, что он превосходит стандартный аналог.

Однако расследование показало, что вещество на самом деле могло быть более дешевым коммерческим взрывчатым веществом, не содержащим необходимого количества гексогена (RDX) – одного из ключевых компонентов C4. Кроме того, в сопроводительных документах отсутствовали отдельные предупреждения о безопасности, что могло создавать риски для украинских военных.

Закупка осуществлялась в рамках британской программы Task Force Kindred, которая предусматривает ускоренные поставки вооружения в Украину. В апреле 2025 года Минобороны Великобритании одобрило заявку на экспорт в Украину до 204 тонн EDC-4 в течение двух лет.

Первоначальный заказ составлял 36 тонн, а общая стоимость максимальной партии могла составить 26,3 миллиона фунтов стерлингов. Впоследствии это взрывчатое вещество было поставлено для использования в украинских ударных беспилотниках.

Как отреагировали поставщик и Минобороны Великобритании?

В Tripwire опровергли обвинения. Там утверждают, что EDC-4 специально изготавливался для компании, все поставленные партии содержали RDX, а продукт отличался от обычного коммерческого взрывчатого вещества. Также поставщик уверяет, что различия в документации по безопасности не были попыткой скрыть важную информацию.

Министерство обороны Великобритании заявило, что считало EDC-4 пригодной для использования и не имело претензий к ее эффективности. По словам ведомства, оно получало положительные отзывы из Украины. Также в Минобороны подчеркнули, что контракт не предусматривал обязательного наличия в продукте RDX или PETN.

В то же время член парламентского комитета по обороне Майк Мартин заявил, что действия министерства могли поставить под угрозу жизни сотен украинских военных и привести к необоснованным расходам миллионов фунтов бюджетных средств.

Напомним, ранее Великобритания выделила 260 миллионов фунтов стерлингов на новый пакет военной помощи, в рамках которого передаст Украине более 1000 дронов дальнего действия.