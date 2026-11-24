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Про це пише Financial Times.

Що відомо про закупівлю вибухівки для України?

Американський підприємець Раян Морріс через свою компанію Tripwire South LLC протягом кількох років укладав контракти з Міністерством оборони Великої Британії на постачання вибухових речовин. Продукт під назвою EDC-4 рекламували як нову та потужнішу версію вибухівки C4, а в технічній документації зазначали, що він перевершує стандартний аналог.

Однак розслідування показало, що речовина насправді могла бути дешевшою комерційною вибухівкою, яка не містила необхідної кількості гексогену (RDX) – одного з ключових компонентів C4. Крім того, у супровідних документах не було окремих попереджень щодо безпеки, що могло створювати ризики для українських військових.

Закупівлю здійснювали в межах британської програми Task Force Kindred, яка передбачає прискорене постачання озброєння Україні. У квітні 2025 року Міноборони Великої Британії підтримало заявку на експорт до України до 204 тонн EDC-4 протягом двох років.

Початкове замовлення становило 36 тонн, а загальна вартість максимальної партії могла сягнути 26,3 мільйона фунтів стерлінгів. Згодом цю вибухівку поставили для використання в українських ударних безпілотниках.

Як відреагували постачальник і Міноборони Британії?

У Tripwire заперечили звинувачення. Там стверджують, що EDC-4 спеціально виготовляли для компанії, усі поставлені партії містили RDX, а продукт відрізнявся від звичайної комерційної вибухівки. Також постачальник запевняє, що відмінності в документації з безпеки не були спробою приховати важливу інформацію.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що вважало EDC-4 придатною для використання та не мало претензій до її ефективності. За словами відомства, воно отримувало позитивні відгуки від України. Також у Міноборони наголосили, що контракт не передбачав обов'язкової наявності в продукті RDX або PETN.

Водночас член парламентського комітету з оборони Майк Мартін заявив, що дії міністерства могли поставити під загрозу життя сотень українських військових і призвести до необґрунтованих витрат мільйонів фунтів бюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше Велика Британія виділила 260 мільйонів фунтів стерлінгів на новий пакет військової допомоги, в межах якого передасть Україні понад 1000 далекобійних дронів.