Россия создает большой дрон-вертолёт: каковы его характеристики и что известно о его применении

Пропагандистские СМИ начали распространять информацию о создании нового беспилотного вертолета В-700. Испытания этой техники враг запланировал на 2027–2028 годы.

Об этом сообщили в Defense Express.

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Что известно о российском дроне-вертолете?

Российские СМИ недавно сообщили, что инженеры компании "Аэромакс" завершили эскизно-техническое проектирование большого беспилотного вертолета B-700.

Испытания техники запланированы на 2027 – 2028 годы. Оккупанты заявили, что это, вероятно, будет самый большой гражданский беспилотный вертолёт.

Характеристики вертолета:

взлетная масса должна составить 3600 килограммов;

полезная нагрузка – 700 килограммов;

дальность полета составит до 480 километров;

крейсерская скорость – 200 километров в час.

Разработчики заявляют, что B-700 предназначен для перевозки грузов в отдаленные районы, а о возможном военном применении оккупанты не сообщали.

В то же время эксперты отмечают, что из-за больших размеров и невысокой скорости такой дрон может быть уязвим на поле боя и стать легкой мишенью для ПВО.

В издании отметили, что такая техника может использоваться для логистики в тылу, однако и там он остается потенциальной целью, в частности для дальнобойных ударных БПЛА.

При этом отмечается, что B-700 получит систему технического зрения, которая позволит прокладывать оптимальные маршруты с учётом препятствий на местности.

Другие новости о новом оружии оккупантов

Ранее Россия планировала применить против Украины новые крылатые ракеты "Новатор". Это оружие имеет большой радиус действия, но у украинской ПВО не должно возникнуть трудностей с противодействием таким ракетам.

Оккупанты продолжают совершенствовать и модернизировать своё оружие. Враг вывел на фронт новый опасный беспилотник. По словам "Флеша", это, вероятно, реактивная версия БПЛА "Дельта".

Такой дрон является недорогим, однако дальность действия такого оружия составляет до 200 километров. БПЛА может лететь 50 минут со скоростью до 280 километров в час.