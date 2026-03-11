За первые дни войны США выпустили по Ирану дорогостоящего вооружения на миллиарды долларов, – WP

За первые два дня войны в Иране Пентагон использовал боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов. В Конгрессе уже обеспокоены тем, как расходуются небольшие запасы современного вооружения.

Ранее уже отмечалось, что Трамп игнорирует опасения чиновников, что война в Иране подрывает боеготовность американской армии. И американские запасы уменьшились из-за войны в Украине. Об этом пишет The Washington Post.

Какие последствия для США из-за операции в Иране?

Чиновники, с которым общалось издание, рассказали, что администрация Трампа до конца этой недели направит запрос Конгрессу для дальнейшей поддержки операции в Иране. Вероятно, речь будет идти о десятках миллиардов долларов.

Предполагают, что это вызовет сопротивление со стороны демократов. Они всеми силами пытаются удержать Белый дом от продолжения войны.

Между тем представитель Пентагона Шон Парнелл заверил, что есть все необходимое для выполнения "любой миссии в любое время и в любом месте по выбору президента и в любые сроки".

К слову, в начале операции в Иране Дональд Трамп заявлял, что война продлится несколько недель. Впоследствии он сообщил, что США "опережают график". А 9 марта – что война на Ближнем Востоке "почти закончена".

Несколько дней назад в Минобороны США отмечали, что высокоточные боеприпасы будут использоваться меньше. Вместо этого в ход пойдут лазерно-управляемые бомбы, запасы которых больше.

Но до этого перехода удары по Ирану Штатам обошлись слишком дорого – 5,6 миллиардов долларов. В то же время чиновники, которые общались с изданием, не уточняли количество и виды израсходованных боеприпасов.

Однако, как ранее писали СМИ, Иран был под атакой усовершенствованных ракет-перехватчиков ПВО и крылатых ракет Tomahawk. Использовались также системы ПВО THAAD и Patriot, которые считаются самыми современными в мире.

По некоторым данным военных, всего было запущено 2000 боеприпасов по более 5000 целях.

Если США откажутся от использования дорогих боеприпасов, цена каждого удара резко уменьшится с миллионов долларов до менее чем 100 000 долларов.

Американцев также беспокоит то, что запасы оружия поступают из других частей мира, в частности из Индо-Тихоокеанского региона. А это будет иметь негативные последствия в случае любого конфликта США с Китаем.

