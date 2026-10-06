Об этом в интервью 24 Каналу рассказал генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.
Какой может быть следующий этап войны
По словам Бельбаса, опыт российско-украинской войны показывает, что рассчитывать только на высокоточные точечные удары нецелесообразно. Дело в том, что дистанционные атаки не позволят вернуть территории – для этого их нужно физически занимать.
Ракетные удары сами по себе не дают решающей эффективности: мы не отвоюем территории, пока туда не войдем. Следующий этап – это средства прорыва позиций,
– отметил он.
По мнению Бельбаса, таким средством может стать как традиционная бронетехника, так и наземные роботизированные комплексы.
Это будет танк, бронемашина или наземный роботизированный комплекс – заминированный, начиненный взрывчаткой, который будет заходить на позиции и подрывать их. Думаю, что мы будем двигаться в этом направлении,
– пояснил он.
Отметим, что вскоре после нашего интервью о применении подобной тактики во время операций в районе Нового и Катериновки Военные Третьей штурмовой бригады советские БТР-60 были оснащены противотанковыми минами ТМ-62, после чего дистанционно запустили их на позиции россиян. Оккупанты ожидали, что внутри машин находятся наши военные, поэтому позволили БТР подъехать ближе.