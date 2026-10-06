Об этом в интервью 24 Каналу рассказал генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Какой может быть следующий этап войны

По словам Бельбаса, опыт российско-украинской войны показывает, что рассчитывать только на высокоточные точечные удары нецелесообразно. Дело в том, что дистанционные атаки не позволят вернуть территории – для этого их нужно физически занимать.

Ракетные удары сами по себе не дают решающей эффективности: мы не отвоюем территории, пока туда не войдем. Следующий этап – это средства прорыва позиций,

– отметил он.

По мнению Бельбаса, таким средством может стать как традиционная бронетехника, так и наземные роботизированные комплексы.

Это будет танк, бронемашина или наземный роботизированный комплекс – заминированный, начиненный взрывчаткой, который будет заходить на позиции и подрывать их. Думаю, что мы будем двигаться в этом направлении,

– пояснил он.

Отметим, что вскоре после нашего интервью о применении подобной тактики во время операций в районе Нового и Катериновки Военные Третьей штурмовой бригады советские БТР-60 были оснащены противотанковыми минами ТМ-62, после чего дистанционно запустили их на позиции россиян. Оккупанты ожидали, что внутри машин находятся наши военные, поэтому позволили БТР подъехать ближе.