Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

Якою може бути наступна ітерація війни

За словами Бельбаса, досвід російсько-української війни показує, що розраховувати лише на високоточні точкові удари недоцільно. Річ у тім, що дистанційні атаки не дозволять повернути території – для цього їх потрібно фізично займати.

Ракетні удари самі по собі не дають вирішальної ефективності: ми не відіб'ємо території, поки туди не зайдемо. Наступна ітерація – це засоби прориву позицій,

– вказав він.

На думку Бельбаса, таким засобом може стати як традиційна бронетехніка, так і наземні роботизовані комплекси.

Це буде танк, бронемашина чи наземний роботизований комплекс – замінований, начинений вибухівкою, який заходитиме на позиції й підриватиме їх. Думаю, що ми рухатимемося в цьому напрямку,

– пояснив він.

Зауважимо, що невдовзі після нашого інтерв'ю про застосування подібної тактики під час операцій біля Нового та Катеринівки. Військові Третьої штурмової бригади начинили радянські БТР-60 протитанковими мінами ТМ-62, після чого запустили їх дистанційно на позиції росіян. Окупанти очікували, що всередині машин перебувають наші військові, тож дозволили БТР під'їхати ближче.