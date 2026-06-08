Дания примет украинский завод реактивного топлива для защиты от России

Дания может разместить у себя украинский завод, в частности, по производству реактивного топлива. Ключевым вопросом остается безопасность.

Об этом спикер Фолькетинга (парламента Дании) и бывший министр обороны Серен Гаде сообщил в ТСН.

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На каком этапе обсуждения?

Серен Гаде заявил, что Дания уже решила и пытается переместить к себе несколько украинских предприятий. Среди них и завод по производству реактивного топлива. Однако, по его словам, необходимо учесть много составляющих.

В частности, страна работает над выбором правильных локаций для объектов и уже обсудила их с некоторыми компаниями. Спикер Фолькетинга отмечает, что сейчас главный вопрос – безопасность, ведь "в Европе идет гибридная война".

У политика поинтересовались, есть ли доказательства того, что Россия ищет места, куда будут релоцированы украинские заводы.

Мы очень серьезно рассматриваем вопрос безопасности. Это необходимо. Для меня, как для бывшего министра обороны, очень просто на это ответить и сказать, что главное – это безопасность,

– добавил Серен Гаде.

Ранее сообщалось, если Россия возьмет под контроль Арктику, тогда под угрозой ударов гиперзвуковых ракет "Циркон" окажется Европа. Сейчас агрессор сосредотачивает часть своего ядерного арсенала в районе Северного Ледовитого океана.

В случае размещения российских кораблей в Атлантике зона поражения "Цирконов" будет охватывать Лондон, Норвегию и Данию, считает министр обороны Норвегии Торе Сандвик.