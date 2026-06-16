"У нас будет преимущество на поле боя": Федоров заявил о "окне возможностей" в ближайшее время

В ближайшие 6 месяцев Украина будет иметь преимущество на поле боя. Это благодаря правильным и конкурентоспособным закупкам.

Об этом "окне возможностей" для Украины рассказал министр обороны Михаил Федоров в интервью ТСН.

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Что сказал Федоров о войне?

Федоров рассказал, что министерство изменило многие процедуры, касающиеся закупок.

"По сути, мы формируем другое поле боя. Потому что поставки изменились, качество дронов повышается и формируется другая реальность на поле боя", — отметил он.

В то же время россияне, как показывает опыт предыдущих лет, адаптируются и пытаются перехватить инициативу.

Но в ближайшие 6 месяцев Украина точно будет иметь преимущество. Все, на что сейчас способна Россия, – это терроризировать мирное население.

Например, во время атаки 15 июня она направила на Киев десятки баллистических ракет. Путин понимает, что это практически единственный вопрос, который пока Украина не может решить самостоятельно.

Но эта агония и нервы Путина никак не влияют на ситуацию на поле боя и на производство оружия в Украине.

Это просто моральное давление, и он продолжает его оказывать, накапливая в течение 2–3 недель всё, что может накопить. Это мы видим как его максимум,

– отметил Федоров.

Напомним, что во время массированной атаки 15 июня пострадали Киево-Печерская лавра, киностудия Довженко, легендарный рынок на Почайной и др.

В Киеве погибли 5 человек, ещё 35 получили травмы.

Тем временем в Харькове россияне убили спасателей, тушивших пожар, нанеся повторный удар. Харьковские власти сообщали, что 5 человек погибли, ещё 9 человек были ранены.