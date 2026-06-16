Об этом рассказал президент Зеленский во время выступления на конференции Reuters Next в рамках саммита G7 16 июня.

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Сколько россиян уже против войны?

Окончания войны хотят уже 60% россиян. Они видят, что путинская армия не побеждает на фронте.

Зеленский отметил, что участники G7 также придерживаются общего мнения, что Россия не побеждает, теряет много людей и должна как можно скорее заключить соглашение.

"Инициатива не в её руках", — отметил президент Украины.

К тому же Россия уже потеряла огромное количество своих солдат.

Сейчас они (россияне – 24 Канал) начинают понимать, что не выиграют эту войну, и именно поэтому её нужно остановить. Да, я не уверен, что это действительно гуманная причина, потому что если у тебя большие потери, то войну нужно прекращать,

– добавил украинский президент.

Он призвал партнеров к дальнейшему давлению на Москву.

К слову, Зеленский подчеркнул, что переговоры с Путиным должны состояться ещё до начала зимы. В противном случае Россию ждёт "тяжелая зима".

Также он отверг предложение встретиться с Путиным в Москве, отметив, что Украина не играет в эти игры.