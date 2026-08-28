Удар по оккупантам в Донецке: ВСУ, возможно, впервые применили новейшую американскую ракету JDAM-LR

Силы обороны Украины во время удара по командным пунктам российских оккупантов в Донецке, вероятно, впервые применили новейшую крылатую ракету JDAM-LR с дальностью 555 километров. На это указывают найденные на месте взрыва обломки с маркировкой австралийского производителя компонентов Boeing.

Подробности о характеристиках ракеты предоставили специалисты Defence Express.

Что свидетельствует о вероятном использовании JDAM-LR?

Как отмечают военные обозреватели со ссылкой на фото обломков, среди остатков была найдена деталь с маркировкой 6F8W7. Этот код принадлежит австралийской компании Ferra Aerospace, которая производит комплекты крыльев для американских авиабомб.



Обломки, найденные на месте падения в Донецке / Фото из сети

Обычно такие крылья используются в комплектах JDAM-ER с дальностью до 75 километров. Однако применение подобных планирующих бомб по Донецку потребовало бы запуска с высоты непосредственно над линией фронта, что невозможно из-за угрозы со стороны российской ПВО.

Особенности и характеристики ракеты JDAM-LR

Аналитики предполагают использование ракеты JDAM-LR, которая представляет собой реактивную модификацию планирующей бомбы. Благодаря установке малогабаритного реактивного двигателя дальность поражения возросла до 555 километров.

Средством поражения в этом комплексе выступает 226-килограммовая авиабомба Mk-82. Судя по разрушениям в Донецке, такой мощности оказалось достаточно для полного уничтожения четырехэтажного здания предприятия.



Здание в Донецке, где, по сообщению Генштаба ВСУ, находился российский штаб, в который, вероятно, и попала JDAM-LR / Фото: Exilenova+

Наведение оружия осуществляется с помощью инерциальной системы и GPS. Успешное попадание в цель свидетельствует о том, что разработчикам удалось решить предыдущие проблемы с устойчивостью системы к помехам радиоэлектронной борьбы.

Носители и вероятные объемы поставок

Теоретически запускать JDAM-LR способны любые самолеты, адаптированные под обычные бомбы JDAM. В Украине, помимо истребителей F-16, для использования этого оружия дооборудованы советские Су-27 и МиГ-29.

Серийное производство JDAM-LR в США началось совсем недавно, а сами испытания состоялись в апреле. Поэтому использование этого вооружения пока остается предположением, а в случае передачи речь идет об ограниченной тестовой партии для проверки в реальных боевых условиях.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение командных пунктов оккупантов в Донецке. Военные уточнили, что среди российского офицерского состава могут быть значительные потери.