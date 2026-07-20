Дрон доставляет робота-камикадзе: на фронте заметили новую украинскую тактику

Силы обороны Украины, вероятно, начали применять новую тактику использования наземных роботизированных комплексов. Вместо самостоятельного продвижения к цели их доставляют с помощью тяжелых беспилотников непосредственно к российским позициям, после чего роботы продолжают выполнение боевой задачи на земле.

О новом способе применения роботизированных комплексов сообщил Telegram-канал "Тарас Григорьевич сообщает", который опубликовал видео из российских источников и инфографику с характеристиками наземного роботизированного комплекса "АРК-1". Независимого подтверждения подлинности видео или официального подтверждения со стороны Украины пока нет.

Наземный робот доставляет тяжелый дрон

На обнародованных кадрах видно, как тяжелый мультикоптер транспортирует наземный роботизированный комплекс на внешней подвеске.

По прибытии в заданную точку беспилотник сбрасывает НРК вблизи лесополосы, где тот, вероятно, продолжает выполнение миссии уже самостоятельно.

Авторы канала утверждают, что речь идет именно о роботизированном комплексе-камикадзе, который после доставки должен провести атаку против российских позиций.

Зачем доставлять наземного робота по воздуху

Воздушная транспортировка позволяет обойти главное ограничение большинства наземных роботов – небольшой запас хода.

Если робот способен проехать лишь несколько километров, тяжелый дрон может перенести его практически к самой цели. Это экономит заряд батарей, сокращает время выполнения миссии и позволяет избежать наиболее опасных участков маршрута.

Кроме того, такая схема снижает актуальность проблемы сложного рельефа, минных полей или других препятствий, которые могли бы остановить наземный комплекс еще до начала выполнения боевой задачи.

Что известно об "АРК-1"

Вместе с видео была обнародована инфографика, которую, по словам авторов, подготовили российские военные.

В ней отмечается, что наземный роботизированный комплекс "АРК-1" имеет массу около 12 килограммов и способен перевозить до 15 килограммов полезной нагрузки.

Максимальная скорость движения заявлена на уровне 40 км/ч, а запас хода составляет до 5 километров. Дальность управления оценивается в 2 километра или до 5 километров при использовании ретранслятора.

Комплекс может использоваться для транспортировки грузов, разведки, минирования или выполнения функций робота-камикадзе.

Новый этап развития беспилотных систем

Если информация подтвердится, это может стать еще одним примером интеграции различных типов роботизированных платформ в единый боевой комплекс.

В последнее время украинские военные все чаще сочетают воздушные, наземные и морские беспилотные системы. Морские дроны уже используются в качестве носителей FPV, а теперь тяжелые мультикоптеры могут выполнять аналогичную роль для наземных роботов.

Подобная схема позволяет использовать сильные стороны каждой платформы: дрон быстро доставляет груз в район боевых действий, а наземный робот выполняет задачи там, где воздушный аппарат уже не может эффективно действовать.

В то же время на данный момент отсутствуют официальные подтверждения применения именно этой тактики или характеристик комплекса "АРК-1". Вся информация основана на материалах, обнародованных российскими источниками и проанализированных украинским сообществом.