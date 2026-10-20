"Приказа вредить Украине не было": Рубио ответил на обвинения Зеленского по поводу Patriot

Владимир Зеленский заявил, что США задерживают поставки ракет для систем Patriot, хотя за них уже заплатили. В администрации Трампа опровергли информацию о намеренной задержке поставок ракет для перехвата баллистических ракет.

Задержки с поставками ракет-перехватчиков связаны с высоким спросом на них в мире, а не с политическим решением навредить Украине. Об этом госсекретарь США Рубио заявил журналистам во время визита в Индию, сообщает "Европейская правда".

Как Рубио отреагировал на слова Зеленского о задержках с Patriot?

По словам госсекретаря, программа PURL, в рамках которой партнеры закупают американское вооружение для Украины, продолжает работать без изменений.

Также США не прекращали обмен разведывательной информацией с Киевом.

Все, что они делают в отношении Украины, остается без изменений. Ничего не изменилось,

– подчеркнул Рубио.

Он пояснил, что перехватчики сейчас пользуются большим спросом, поскольку их стремятся получить многие страны. В то же время Соединенные Штаты должны учитывать собственные потребности и обязательства перед другими партнерами.

Когда какая-то страна не получает перехватчики от Соединенных Штатов, это не потому, что мы ей отказываем. У нас тоже есть свои потребности,

– пояснил госсекретарь.

Рубио также отверг обвинения в том, что США намеренно ограничивают доступ Украины к разведданным, из-за чего гибнут люди.

По его словам, президент Дональд Трамп считает такие заявления несправедливыми.

"Это скандально, возмутительно и просто неправда", – заявил Рубио, комментируя слова представителей украинской власти.

Главный вывод заключается в том, что не существовало никакой преднамеренной политической директивы о нанесении ущерба Украине,

– добавил американский дипломат.

Напомним, по словам Зеленского, глава Пентагона Пит Хегсет не согласовывает поставки ракет Patriot и AIM-9X для NASAMS, хотя страны НАТО уже за них заплатили.

Кроме того, президент заявил, что США несколько ночей подряд не предупреждали Украину о запусках российских баллистических ракет. В свою очередь, Рубио опроверг информацию о приостановке обмена разведданными с Киевом.