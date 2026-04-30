Помогают ли партнеры Украине с НРК: Жумадилов раскрыл, кто на самом деле обеспечивает фронт

Партнеры уже помогают Украине с наземными роботизированными комплексами, но не всю такую поддержку можно публично раскрывать. В то же время на фронте преимущественно работают НРК украинского производства, и именно в эту сферу государство впервые так масштабно вкладывается.

Об этом в комментарии 24 Канала во время подписания меморандума о сотрудничестве с закупочными агентствами государств НАТО рассказал директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов. По его словам, в этой части Украина фактически делает ставку на собственного производителя.

Действительно ли фронт уже держат украинские НРК?

Жумадилов отметил, что союзники помогают Украине различными способами, однако не обо всем можно говорить публично. В то же время, по его словам, именно наземные роботизированные комплексы, которые активно работают на передовой, в основном украинского производства.

Мы в этой части прежде всего вкладываемся в нашего украинского производителя,

– сказал Жумадилов.

Почему НРК становятся приоритетом для фронта?

Потребность в таких системах растет, ведь Украина планирует существенно увеличить их поставки. В первом полугодии 2026 года государство хочет законтрактовать 25 тысяч НРК – вдвое больше, чем за весь 2025 год.