В Украине планируют создать аналог Patriot: авиаэксперт объяснил ключевую сложность

Украина уже начала работать над разработкой аналога зенитного ракетного комплекса Patriot, который сможет сбивать баллистические ракеты. Это амбициозная цель, но стоит понимать, что проблем на этом пути будет много.

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что основная "фишка" ЗРК Patriot – технология "hit-to-kill". Речь идет о прямом попадании ракеты в цель. Существуют и другие варианты, как сбивать баллистику. Но они не такие эффективные.

Есть ли альтернатива технологии "hit-to-kill"?

По словам Криволапа, альтернативы существуют. Но есть вопрос о целесообразности. К примеру, эффективность работы комплекса С-400, который находится на вооружении в России – примерно 30%. Там не внедрена технология "hit-to-kill".

Что это за технология? Ракета запускается. Сперва она летит по лучу, который дает локатор. Он фактически управляет ею. Ближе к месту столкновения ракета переключается на собственный радар, который помогает довестись до цели. И противоракета попадает "лоб в лоб" с баллистикой,

– рассказал Криволап.

Если такая технология не освоена, тогда остается другой вариант. Можно просчитать точку "встречи" противоракеты с ракетой. И в этом месте уже осуществить подрыв. Обломки могут повредить баллистикой. Но практика показывает, что такой метод не всегда эффективен. В частности из-за значительной скорости баллистической ракеты.

Фактически если ты не имеешь возможности реализовать технологию "hit-to-kill", то тебе вообще не стоит говорить, что можешь сбивать баллистическое оружие. Вот это основная проблема,

– отметил Криволап.

Сколько времени может уйти на разработку аналога Patriot?

Как отметил Криволап, разработка зенитной ракеты – чрезвычайно сложный процесс. И быстро разработать ее не всегда возможно. На это может уйти не менее 8 лет. Зенитная ракета сама по себе является сравнительно маленькой, но она "нашпигована" огромным количеством различных технологий. И не каждая страна сможет это реализовать.

В свое время Соединенные Штаты разработали ракеты PAC-3 к ЗРК Patriot, которые действительно эффективно уничтожают баллистику. И сейчас США пользуются тем, что они фактически монополисты на этом рынке. Но Израиль таки смог разработать аналог.

В Израиле разработали "Пращу Давида", но на это ушло 12 лет. Там и на 50% в разработке присутствовали Соединенные Штаты. Это непростая задача. Не все страны такое потянут. Ты вкладываешь деньги, но не знаешь, или они когда-то отобьются. Штаты когда-то сказали, что сделают такое оружие. Всех это устраивало. Но теперь мощностей не хватает,

– отметил Криволап.

К примеру, Соединенные Штаты сейчас выпускают примерно 600 – 620 PAC-3 в год. При этом страны Ближнего Востока только за три дня с начала военной операции США против Ирана использовали более 800 таких ракет. Это показывает, что дефицит будет расти.

Если Украина когда-то сможет разработать аналог к ЗРК Patriot, то сможет оборвать серьезную "зависимость" от Соединенных Штатов. Но есть вопрос, заинтересованы ли США в том, чтобы допустить конкурента на этот рынок.

Обратите внимание! По данным Financial Times, США уже уведомили европейских союзников о задержках в поставках оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке. Штаты были вынуждены перебрасывать оружие из других регионов, чтобы покрыть дефицит из-за боевых действий с Ираном.

ЗРК Patriot в Украине: последние новости

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат подтвердил, что Силы обороны сейчас применяют системы Patriot для сбивания российских баллистических ракет. Украинские экипажи эффективно работают, однако есть проблема с нехваткой ракет. Государство работает над тем, чтобы их было больше.

Главный редактор Defense Express Олег Катков заметил, что Украина действительно могла бы разработать аналог Patriot. Но здесь есть сразу несколько проблем. Украинские компании способны произвести часть механизмов, но дальше без помощи европейских партнеров не обойтись.