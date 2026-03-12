Велика загроза на полі бою: як працює елітний російський підрозділ "Рубікон" і чим відповідає Україна

"Рубікон" (Центр перспективних безпілотних технологій) – спеціальний російський військовий підрозділ, створений для централізованої закупівлі, підготовки та бойового застосування БпЛА. Зокрема, Марія Берлінська називає "Рубікон" найкращим технологічним підрозділом Росії. Центр було створено за розпорядженням міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова влітку 2024 року.

За перший рік роботи "Рубікон" продемонстрував високі бойові показники. Так, російське міністерство оборони повідомляло, що за кілька місяців з часу створення центру його підрозділи знищили сотні одиниць української військової техніки та обладнання на різних напрямках фронту. За даними пропагандистського видання ТАСС, до жовтня 2024 року на рахунку операторів "Рубікону" – понад 400 одиниць знищеної бронетехніки ЗСУ та близько 800 уражених цілей на Донеччині, Курському та інших напрямках. У подальші місяці російське відомство повідомляло про начебто десятки тисяч знищених українських безпілотників (насамперед FPV) та тисячі ворожих автомобілів, систем зв’язку і РЕБ.

Ключова відмінність "Рубікону" від інших російських підрозділів – його автономність. Умовно – їх "завалюють" інструментами й вони роблять з ними все, що вважають за потрібне. 24 Канал поспілкувався з українськими підрозділами, які стикалися з "Рубіконом" і розповідає в чому особливості цього формування, як воно виникло в централізованій Росії та як йому протистоїть Україна.

Коли створено та що відомо про операції "Рубікона" в Курській області?

Загалом "Рубікон" концентрував діяльність на різних стратегічних напрямах, але значна увага приділялася Курській області РФ, котра межує з Україною і де Україні у 2024 році вдалося зайняти близько тисячі квадратних кілометрів у Суджанському районі. До середини січня 2025 року звіти "Рубікону" про ураження цілей практично винятково надходили саме з Курщини.

На початку лютого 2025 року саме "Рубікон" згадувався серед підрозділів, залучених до оперативних дій у "курській операції" російського наступу на позиції ЗСУ. У лютому – березні 2025 року його загони фактично перерізали українські шляхи постачання в районі міста Суджа (Курська область).

Це й стало дорогою до російського наступу. Саме "Рубікон" багато в чому забезпечив повернення Росією під контроль майже всієї зайнятої ЗСУ території цього регіону. Таким чином українським військам виявилося вкрай складно нормалізувати забезпечення своїх сил на Курщині.

За даними російського оборонного відомства, "Рубікон" сформований у серпні 2024 року на базі одного з бойових підрозділів безпілотної авіації (за інформацією російських пропагандистів ТАСС). Головний офіс "Рубікону" розташовується у виставковому комплексі "Патріот" під Москвою. Журналістське розслідування Радіо "Свобода" встановило, що командиром центру є полковник Сергій Будніков.



За офіційними даними, одним із ключових завдань "Рубікону" є підготовка інструкторського складу та операторів БпЛА, а також опрацювання новітніх тактик застосування дронів і розвиток "розумних" робототехнічних комплексів у війні.



Російський диктатор Путін та ексміністр оборони Шойгу в парку "Патріот" у 2015 році / Фото Кремля

Одним із відомих прикладів стало знищення розвідниками "Рубікону" української артилерійської установки, замаскованої в районах біля кордону, – про що самі російські військові повідомили в листопаді 2024 року. За даними Міноборони РФ, "розрахунки "Рубікону" виявили та знищили замасковану артилерійську установку ЗСУ на курському напрямку".

Крім того, аналітики ISW (США) вказують, що впродовж конфлікту використання "Рубіконом" оптоволоконних дронів у Курській області створило перед фронтовою лінією "зони ураження" шириною до 15 – 20 кілометрів між позиціями сторін. Масове застосування ударних БпЛА з динамічними тактиками завдало серйозної шкоди українській логістиці та мобільності підрозділів у регіоні.

Читайте також Альтернатива Starlink на фронті: що таке "Барраж-1" і чи замінить росіянам старлінки

Як українські військові протистоять "Рубікону"?

Командир 20 бригади безпілотних систем "К-2" Кирило Верес наприкінці 2025 року зазначав, що, хоч у зоні відповідальності бригади не така велика присутність "Рубікону", як на інших ділянках фронту, але вони наносять досить великої шкоди.

Зокрема, "Рубікон" перерізав дорогу Ізюм – Слов’янськ.



Боєць "Рубікону" / Фото росЗМІ

Росія загалом є більш централізованою державою за Україну. То як у ній виник автономний "Рубікон"? ⁠

У К-2 24 Каналу прокоментували, що "Рубікон" став можливим не всупереч централізації, а частково завдяки їй.

Централізована машина може бути неповороткою, але коли вона вирішує, що щось пріоритет, вона вливає туди ресурс, як у чорну діру. Якщо говоримо про "Рубікон", то це саме така історія. Загалом "Рубікон" – це найефективніший підрозділ БпЛА Росії. Ефективнішого, на наш погляд, немає. Вкладаються великі кошти. Серйозний кадровий відбір. Порівняно з контрактом, в піхоту, наприклад, скажімо десантникам, виплачують 1 мільйон за контракт – проти 2,5 мільйона у Рубіконі.

У К-2 вважають, що одним із шляхів боротьби з "Рубіконом" має стати більша кількість сучасних засобів РЕБ та РЕР, ППО. А підрозділи, що спеціалізуються на БпЛА, з власною тактикою, навчанням і зв’язком з артилерією та РЕБ – і стануть українською відповіддю "Рубікону".



Кирило Верес / Фото з соцмереж

Читайте також Елітний російський підрозділ полює на українських операторів дронів, – FT

А от щодо наявності аналогічних підрозділів – у К-2 порівнюють "Рубікон" із українською Лінією дронів.

Проте, в них основні завдання глибинні, оперативного рівня. А в Лінії дронів поки переважно тактичного рівня – не дати ворожій піхоті знищити нашу піхоту. Основні задачі Рубікона – відпрацювання по тиловим об'єктам та логістичним маршрутам Сил Оборони. Також вже почали працювати і по передньому краю. У них є як розвідувальні крила, так і ударні, різні FPV, "Молнії", "Суперками", "Орлани", дуже розвинене ППО, що збиває наші крила та бомбери. Не здивуємось, якщо є шахедний підрозділ, однак це лише здогадки. Основна їхня сила в ресурсах і чисельності.

24 Канал також поспілкувався з бійцем "Азову" з позивним "Рішала", який стикався з "Рубіконом" на полі бою. Уперше це сталося у напрямку Зорі та Олександро-Калинового на Донеччині. Саме тоді "Рубікон" закінчив участь на Курщині, каже боєць "Азову".

Як і на Курському напрямку, ті були заточені на логістику і намагалися перекрити всі шляхи своїми FPV-дронами. Це ускладнювало підвіз майна, ротації, вивезення поранених, ділиться співрозмовник. Додатково до логістики "Рубікон" працював по частинах БпЛА, намагаючись уразити антени.

Азовець наголошує, що "Рубікон" дійсно ефективний у знищенні автотехніки, логістики, вони добре працюють на артилерійські засоби.

Їхня робота, за моїм спостереженням, виглядає постійно в режимі патруля. Вони обирають собі шляхи, по них працюють, літають, уражають. Водночас вони навчають своїх суміжників, підсилюють їх окремими розрахунками. На деяких напрямках вони працювали повною мірою, зокрема, на Олександро-Калиновому, на Нью-Йоркському ж не так масово, але постійно там перебували.

Удари по "Рубікону" ускладнюються тим, що не завжди ясно, де саме їхня злітна смуга для безпілотників, ділиться співрозмовник. За словами "Рішали", для того, щоб унеможливити їхню роботу, треба знищувати, по-перше, їхній особовий склад, по-друге, їхні злітні смуги, по-третє, логістичні шляхи.

Щодо особового складу, співрозмовник додає, що "Рубікон" точно має більш суворий відбір – туди йдуть досвідчені й там уже донавчаються. До того ж у росіян більш уніфіковані засоби ураження, майже ідентичні вибухові частини, якими вони користуються, і, відповідно, з уніфікованим обладнанням працювати легше. Українці ж переробляють дрони під себе.

Зараз вже виробники більше адаптувалися під військовослужбовця – запитують, які частоти відео, які частоти керування, які протоколи ми застосовуємо. Тобто, якщо є якийсь робочий механізм, його обов'язково потрібно збільшувати в виробництві. В них, гадаю, є певні домовленості з китайськими партнерами, і вони їм стабільно постачають компоненти. Це теж є перевагою, тому що в нашому випадку, в деяких ситуаціях, потрібно щось шукати. Тобто, для того, щоб переробити під себе, потрібно щось знаходити. А в них приходить все готове та комплексне.

Українським підрозділам вдається випереджувати росіян, каже "Рішала" з "Азову": "Коли вони нам почали нищити логістику, їхня логістика була знищена давно". Зараз там, де проводяться українські ротації на бронетехніці, техніка росіян не доїжджає навіть штурмуючи.

"Рубікон", безумовно, професійний підрозділ, але ми, адаптувавшись, навчилися з ними працювати, і я не можу сказати, що ми повинні їм щось протиставляти. Ми повинні завжди покращувати свою роботу, тому що в нас є Сили Безпілотних систем, які успішно працюють на дальніх відстанях, які знищують логістику. "Птахи Мадяра", NEMESIS, "К-2", "Фенікс", "Ахіллес" також знищують російські гармати та досить успішно вражають їхню логістику. Ми мусимо розуміти, що з нашої сторони, як ми це бачимо, це уніфіковані борти у величезній кількості, з великою кількістю підготовлених розрахунків, які успішно працюють. Якщо швидко не адаптуватися до умов, які є зараз, то буде дуже багато нових проблем.

Азовець підсумовує, що російські дрони – одна з найбільших проблем на полі бою, адже вони часто залітають глибоко в тил та влучають по цивільних автівках, не кажучи вже про військову логістику, та руйнують все, що бачать.

Як Україна бореться з "Рубіконом"?

Українські воїни послідовно вражають інфраструктуру та особовий склад підрозділу "Рубікон" і після виходу з Курщини. Наприклад, 22 серпня 2025-го Ракетні війська та артилерія ЗСУ влучили в "пункт управління БпЛА" цього елітного формування на окупованій Донеччині.

Паралельно з цим супроводжувались операції авіації та артилерії: 4 листопада 2025 року Головне управління розвідки України повідомило про ліквідацію штабу "Рубікону" в Авдіївці (ударом FP-2 з 105-кілограмовою бойовою частиною літальний апарат).

А вже 16 листопада 2025 року Генеральний штаб підтвердив ураження великого складу дронів "Рубікону" на окупованій частині Донецької області.



Бойові дії на Курщині / Фото росЗМІ

Масоване використання безпілотників самої ЗСУ дало результати у протистоянні з "Рубіконом". Зокрема, FPV-дрони десантників 71-ї окремої бригади ДШВ завдали у листопаді 2025-го серії нищівних ударів по позиціях "Рубікону", регулярно знищуючи техніку, обладнання та особовий склад окупантів, у тому числі операторів російських дронів.

Такі удари системно позбавляють ворога БпЛА, засобів зв’язку та бойових можливостей – і цим значно послаблюють потенціал підрозділу "Рубікон".

До теми Росіянин з елітного підрозділу "Рубікон" воює на боці України

У лютому 2026-го було уражено командний пункт "Рубікону" біля селища Високе (запорізький напрямок). Системність цих дій – від авіаційно-артилерійських ударів до дронових атак – яскраво ілюструє, що "Рубікон" дедалі більше втрачає свої бойові можливості внаслідок роботи українських Сил оборони.