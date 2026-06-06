Це зовсім інший рівень, – авіаексперт вказав на цікаву деталь в атаці на Санкт-Петербург

Українські дрони знову навідались у Санкт-Петербург, де цими днями проходить міжнародний економічний форум, який відвідав Путін. Сили оборони України 6 червня атакували 15-й арсенал ВМФ Росії у Ленінградській області та Кронштадтську військово-морську базу.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап, аналізуючи в етері 24 Каналу дронову атаку по Санкт-Петербургу, висловив припущення, що Україна застосувала далекобійні безпілотники літакового типу FP-1.

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Атака дронів на Санкт-Петербург: чому ППО не справилась?

Російські системи ППО, як зазначив авіаексперт, перехоплювати дрони FP-1 не здатні. В цих безпілотниках покращена система наведення та орієнтації. Це дає змогу розробити більш вдалу тактику для ураження.

"Якщо подивитися на минулу атаку (3 червня) по нафтотерміналу, то видно, що наш безпілотник зайшов, прицілився, розвернувся і тільки потім вдарив. Це вказує на те, що або там передбачений надійний зв'язок, що дозволяє оператору, який керує, завдавати ураження, або там є система розпізнавання, машинне наведення на ціль. Все це в автоматичному режимі. Це зовсім інший рівень точності", – підкреслив Криволап.

Повне інтерв'ю Криволапа: дивіться у відео

Авіаексперт звернув увагу на те, що на кадрах, які знімали очевидці під час першої атаки по нафтотерміналу в Санкт-Петербурзі, росгвардієць з автомата намагався збити український дрон, проте безрезультатно. Передбачити багато "Панцирів", аби перехоплювати БпЛА на низьких висотах, як пояснив Криволап, фактично неможливо.

В них немає такої кількості дронів-перехоплювачів, щоб ефективно протидіяти українським безпілотникам. Якщо ми зараз збиваємо до 95% БпЛА, які спрямовує по Україні Путін, то росіяни теж збивають велику кількість наших дронів. Проте ми щоразу знаходимо засоби, які дозволяють пройти російську ППО,

– констатував Криволап.

Деталі про атаку по Санкт-Петербургу 6 червня