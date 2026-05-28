Через загрози КНДР: Південна Корея планує будівництво свого першого атомного підводного човна

Міноборони Південної Кореї планує створити власний підводний флот з ядерними силовими установками. Відповідне рішення затвердили у відповідь на загрози зі сторони Північної Кореї.

Водночас урядовці зазначили, що нові субмарини матимуть звичайне озброєння, а країна не планує володіти ядерною зброєю. Щоб усе було максимально прозоро, Сеул співпрацюватиме з МАГАТЕ. Про це пише Interesting Engineering.

Якою буде нова сеульська субмарина?

У Сеулі затвердили нову військову програму під назвою "Chang Bogo N Project". Її назвали на честь першого південнокорейського підводного човна.

До слова, Південна Корея вже має досвід у кораблебудуванні. Так, раніше компанія Hanwha Ocean побудувала дизель-електричний підводний човен класу KSS-III. Але воно пришвартоване в Канаді як демонстраційна модель – канадський уряд шукає підрядника для закупівлі 12 звичайних субмарин для власних оборонних потреб.

Атомні підводні човни, які Сеул планує побудувати, не матимуть ядерної зброї.

Але, як зазначається, що вони мають деякі переваги над звичайними дизель-електричними.

Так, ядерна силова установка дозволяє проводити тривалі місії підводного спостереження і не вимагає спливати на поверхню. Окрім того, такі човни діють максимально непомітно і можуть миттєво реагувати на небезпеки.

Реактори нових корейських субмарин працюватимуть на низькозбагаченому урані. Також розробники задумали спроєктувати систему так, аби судно могло тривалий час функціонувати з мінімальною потребою в заміні палива.

Запуск першого човна запланований у середині 2030-х років, а прийняти на озброєння зможуть ближче до кінця десятиліття.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 Південна Корея та США домовилися про спільну роботу над створенням атомних субмарин. Сторони вирішили детально обговорити шляхи постачання палива для реакторів.

Чому Сеул вирішив будувати свій підводний флот?

Будувати корейці новий флот будуть через дії Півночі.

Так, у 2025 році Пхеньян заявив, що працює над стратегічним підводним човном з керованими ракетами та ядерним двигуном.

На думку південнокорейських військових, нове судно КНДР разом із наземними ракетами дозволить Кім Чен Ину серйозно посилити міць своєї країни. Тож союзникам треба мати платформу, яка б могла стримувати загрози на морі.

Метою цього проєкту є підвищення оперативної витривалості та живучості, тим самим посилюючи можливості морської безпеки та досягаючи вищого рівня стримування, зокрема щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки,

— йдеться в документі міноборони Південної Кореї.

Нагадаємо також, що перший південнокорейський винищувач KF-21 пройшов остаточну перевірку на бойову придатність. Випробовування тривали 3 роки, а розробка KF-21 розпочалася ще у 2001 році. Літак зможе розвивати швидкість до 2230 кілометрів на годину та долати близько 2900 кілометрів.