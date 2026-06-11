Чи не вперше в історії: як "Шахед" зміг збити гелікоптер AH-64 Apache

США та Іран поновили обміни авіаударами. Причиною стало збиття іранським "Шахедом" американського ударного гелікоптера AH-64 Apache.

Це один з перших випадків в історії, коли далекобійний безпілотник збиває гелікоптер. Увагу на це звернув Defense Express.

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Як "Шахед" зміг збити військовий гелікоптер?

За даними CNN, американський AH-64 Apache над Ормузькою протокою збив саме "Шахед".

Спершу може видатися, що "Шахед" був керований, і саме оператор навів його на гелікоптер. Однак жодного публічного підтвердження того, що Іран керує своїми дронами в режимі онлайн, немає.

Окрім того, слід зауважити, що після ураження AH-64 Apache зміг безпечно сісти на воду, оскільки обидва члени екіпажу вижили. Після цього з місця падіння їх евакуював безекіпажний катер.

"Шахед" має досить велику бойову частину. У випадку прямого влучання в AH-64 Apache, навряд чи гелікоптер зміг би безпечно сісти. Ймовірно, його розірвало б на частини ще у повітрі, і екіпаж відповідно не вижив би.

Автор припускає, що AH-64 Apache просто заділо вибухом "Шахеда".

Під час патрулювання AH-64 Apache, ймовірно, відбивав атаку іранських дронів, використовуючи 30-мм гармату та/або ракети APKWS. Схоже, під час перехоплення одного з "Шахедів" гелікоптер підлетів надто близько до цілі. Після вибуху дрона у повітрі Apache отримав серйозні пошкодження й не зміг би дістатися берега, тому екіпажу довелося здійснити аварійну посадку на воду.

Наразі офіційне розслідування ще триває, й остаточної причини падіння не оголошено.

Нагадаємо, що 8 червня над Ормузькою протокою був збитий американський гелікоптер. Дональд Трамп заявив, що США змушені відповісти на цю атаку.

У ніч проти 10 червня США завдали авіаударів по Ірану. Вони атакували кілька іранських комплексів ППО та радіолокаційних систем навколо Ормузької протоки. Іран у відповідь запустив ракети та дрони у бік різних американських об'єктів, розташованих на Близькому Сході.

11 червня сторони конфлікту знову обмінялися авіаударами. Іран вкотре заблокував Ормузьку протоку.