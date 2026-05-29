Системи штучного інтелекту, які розробляють і застосовують виключно для військових, оборонних чи безпекових цілей, не підпадають під дію європейського AI Act. Водночас технології подвійного призначення регулюються повністю, а особливі винятки Україна зможе порушити лише на переговорах про вступ.

Війна перетворила Україну на безпрецедентний майданчик для швидкого впровадження штучного інтелекту – від дронів із машинним зором до автономних систем. Це гостро ставить питання, як новий європейський регламент стикується з реальністю, у якій технології розгортають просто в бойових умовах, пояснили 24 Каналу дотичні до теми джерела у Брюсселі.

Де проходить межа між обороною і подвійним призначенням

Розробка та використання штучного інтелекту виключно для військових, оборонних цілей чи цілей національної безпеки лежать поза сферою дії AI Act, пояснюють дотичні до теми джерела 24 Каналу у Брюсселі. Натомість системи ШІ подвійного призначення підпадають під регламент. Сам AI Act у цьому питанні негнучкий – однак Україна може під час переговорів про вступ до ЄС подати окремий запит щодо цієї теми, зазначають співрозмовники видання.

Зверніть увагу! Водночас у Брюсселі бачать для України значно ширшу перспективу, ніж роль адресата чужих правил. За оцінкою дотичних до теми джерел 24 Каналу, Україна реалістично може відіграти одразу три ролі: інноватора, партнера з тестування та розгортання рішень на основі ШІ в реальних умовах, а також країни, яка переймає й застосовує регулювання.

Особливо важливою тут вважають саме якість впровадження. У світі, який дедалі більше стурбований дипфейками, дезінформацією, алгоритмічними упередженнями та браком контролю й нагляду за штучним інтелектом, поширення ШІ має відбуватися в довірений спосіб – і саме в цьому Україна може стати прикладом, наголошують у Брюсселі.

Як ШІ змінює оборонну справу та до чого тут взаємодія Європи та України

Штучний інтелект вже виконує бойові завдання на фронті, зокрема автономне наведення дронів та виявлення цілей. Серед застосувань ШІ – автономні вогневі точки, наземні роботизовані комплекси та рій дронів, що підвищують ефективність української армії.

Крім того, Україна готується інтегруватися в європейську систему регулювання штучного інтелекту, і ключовим кроком має стати імплементація AI Act у національне законодавство.

Матеріал підготовлений в межах престуру, організованого за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління.





